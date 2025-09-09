Zuversicht, bitte! Aussichtslos war es vorgestern auch schon

Die Schlagzeilen klingen düster: die Arbeitslosigkeit steigt, das Wachstum stagniert, der Sozialstaat wird unbezahlbar. Die Verunsicherung gärt. Deutschland, so scheint es, steckt fest. Für viele ist die Lage ein Grund zur Sorge – gerade junge Menschen fragen sich, ob sie in einer Gesellschaft leben wollen, die gefühlt eher ab- als aufbaut. Politisch macht sich diese Stimmung an den Rändern schon längst bemerkbar. Dabei gibt es eigentlich genug Gründe für Optimismus.

Doch Krisenrhetorik hat in Deutschland Tradition. Vor 60 Jahren – die Älteren erinnern sich, die Autorin weiß es aus Geschichtsbüchern – profitierte man zwar noch vom Wirtschaftswunder, wurde aber von der Sorge beherrscht, ob der Nachkriegsboom ewig anhalten würde. In den 1970er-Jahren erschütterte die Ölkrise die Wirtschaft, ein Jahrzehnt später waren es Massenarbeitslosigkeit und Strukturwandel, um die es in den Schlagzeilen ging. In den 1990ern traf die Wiedervereinigung nicht nur auf Euphorie, sondern auch auf Millionen Arbeitslose im Osten. Und 2005 schließlich waren fast fünf Millionen Menschen ohne Job – ein Rekordwert, der ganze Generationen verunsicherte. Medien schrieben von der „verlorenen Jugend“, Eltern fürchteten, ihre Kinder würden niemals eine feste Anstellung finden. Studienfach? Egal! Es gibt sowieso keine Jobs. Die Stimmung: resigniert.

Krisenstimmung? Viele blicken positiv aufs eigene Umfeld, aber pessimistisch auf Deutschland

Nun kommt das große Aber: Deutschland hat all diese Krisen – und es wurden längst nicht alle aufgezählt – überstanden. Mit Reformen, Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit wandelte sich die Wirtschaft. Aus dem „kranken Mann Europas“ wurde innerhalb weniger Jahre eine „Wirtschaftslokomotive“. Die Zahl der Beschäftigten stieg, Exporte boomten, der Pessimismus wich zumindest zwischenzeitlich Zuversicht. Noch immer liegt Deutschland beim Bruttoinlandsprodukt weltweit auf Platz drei – nach den USA und China. Gemessen an der Kaufkraft liegen wir ebenfalls weit vorne.

Und doch pendelt die Stimmung heute bei vielen zwischen Resignation und Wut. Warum? Psychologische Muster helfen bei der Erklärung. Menschen neigen dazu, die Lage ihres Landes weit negativer zu bewerten als ihre persönliche. Drei Millionen Arbeitslose? Schlimm! Dass die Zahlen im August saisonbereinigt sogar etwas gesunken sind, geht dabei leider unter. In der Forschung ist vom „Früher war alles besser“-Effekt die Rede: Vergangene Krisen erscheinen harmloser, weil wir wissen, dass sie überstanden wurden. Dazu kommt der „Negativity Bias“ – wir nehmen Bedrohungen stärker wahr als Chancen. Medien verstärken den Effekt, indem sie viel über Katastrophen und Konflikte berichten. Und schließlich gibt es die „Gegenwartsverzerrung“: Wir überschätzen die Bedeutung aktueller Ereignisse, weil wir mitten drinstecken.

Schaffen wir das? Die Frage ist nicht ob, sondern wie schnell

Diese sogenannte Wahrnehmungslücke erklärt, warum Schlagzeilen oft düsterer wirken, als unser Alltag tatsächlich ist. Wer heute eine Familie gründet, Pläne schmiedet oder schlicht seinen Alltag meistert, beweist damit ja auch, dass der Glaube an eine gute Zukunft vorhanden ist; dass es trotz aller Krisen weitergeht.

Die Lehre für die Gegenwart ist eindeutig: Ja, die Probleme sind real. Ja, wer heute arbeitslos wird, braucht mehr als Durchhalteparolen. Ja, viele Krisen und Abhängigkeiten werden sich noch mehr verschärfen. Und nein, es wird nicht aufhören, dass sich vieles um uns herum verändert. Das garantieren allein schon die Stichwörter Digitalisierung, KI oder Klimawandel. Aber die Erfahrung zeigt auch: Deutschland hat schon Schlimmeres überstanden. Die Frage ist also nicht, ob wir es schaffen. Sondern ob und wie schnell wir uns daran erinnern, dass wir es schon so oft geschafft haben.