Land am Limit: Was Deutschland jetzt braucht

Selten war dieses Land so verunsichert, selten hatte es eine Verschnaufpause so dringend nötig wie in diesen Tagen. Einmal tief durchatmen, die Dinge sortieren, Machtspielchen sein lassen, Ideologien über Bord werfen und pragmatisch nach Lösungen suchen. Das würde man Deutschland wünschen, so kurz vor der Bundestagswahl. Doch die Wirklichkeit ist eine andere.

Eine geplatzte Regierung, erbitterte politische Lagerkämpfe und Schuldzuweisungen, immer neue Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft, eine Serie von unfassbaren Anschlägen, die ihre Spuren in den Seelen hinterlassen — und außenpolitisch die bittere Erkenntnis, dass wir uns auf niemanden mehr verlassen können. In diesem atemlosesten Wahlkampf aller Zeiten bleibt nur eine Hoffnung: Die Hoffnung darauf, dass es genügend Politikerinnen und Politiker gibt, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind und nach der Bundestagswahl endlich wieder das Gemeinsame suchen, anstatt das Trennende zu zelebrieren.

Die Angst vor Zumutungen hat das Land gelähmt

Immer mehr Menschen wollen am liebsten gar nicht mehr auf ihr Smartphone schauen, den Fernseher einschalten oder die Zeitung durchblättern. Die Welt da draußen hat keine guten Nachrichten für uns. Sie wirkt feindlich und aggressiv in diesen Tagen. Und immer schwingt da das Gefühl mit, dass Deutschland nicht gut vorbereitet ist auf diese neue Welt.

In vielerlei Hinsicht stimmt das leider. Aus Bequemlichkeit und Angst vor Veränderung sind die Regierungen der vergangenen Jahrzehnte den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, haben unangenehme Wahrheiten verdrängt, das Wachstum und den Frieden für selbstverständlich gehalten und sich lieber über Nebensächlichkeiten die Köpfe heißgeredet.

Die Angst vor Zumutungen hat das Land gelähmt und ist damit zur Zumutung geworden. Das Ergebnis: Sicher ist heute nur noch die Unsicherheit. Bleibt die Frage, wie die Republik da wieder herauskommen soll. Und hier gibt es zumindest eine gute Nachricht: Der Wahlkampf dauert nur noch eine Woche. Eine Woche nur noch, in der Bundeskanzler Olaf Scholz in teils grotesker Weise die Krise wegmoderiert. Eine Woche nur noch, in der die politischen Gegner aus Kalkül ein Deutschland-Bild in düstersten Farben zeichnen. Eine Woche nur noch, in der es bei jeder Eilmeldung auch darum geht, politisches Kapital daraus zu schlagen.

Was diese Gesellschaft nach dem 23. Februar braucht, ist ein neues Wir-Gefühl. Das Gefühl, dass Parteien sich nicht länger damit aufhalten, Probleme nur zu definieren und sich darüber zu empören. Fast immer, wenn jemand in diesem Wahlkampf „Klartext“ verspricht, geht es in Wahrheit allenfalls darum, Unangenehmes zwar auszusprechen, anschließend aber doch nur wieder anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das erzeugt verlässlich Applaus im eigenen Lager, ist aber halt auch ein bisschen billig. Und vor allem bringt es Deutschland keinen Schritt weiter.

Der nächste Bundeskanzler muss die Gräben zuschütten

Dringend gesucht: Politiker, die zusammenführen wollen — und können. Vor allem muss natürlich der nächste Kanzler die Gräben zuschütten. Aber es gehören immer zwei (oder sogar drei?) dazu, um wirklich etwas zu bewegen. Und hier sei ein warnender Blick über die Grenze empfohlen: Was dieses verunsicherte Land als allerletztes gebrauchen kann, ist ein politisches Theater wie in Österreich. Dort begnügen sich sämtliche Parteien auch fünf Monate nach der Wahl noch immer damit, sich gegenseitig vorzuführen, anstatt sich endlich zusammenzuraufen.

Deutschland hat die Chance, es besser zu machen. Dringende Wahlempfehlung: Tief durchatmen, die Dinge sortieren, Machtspielchen sein lassen, Ideologien über Bord werfen und pragmatisch nach Lösungen suchen.