Merz stolpert mit seiner Partei an den Abgrund

Eine vergiftete Stimmung zwischen den demokratischen Kräften der Mitte, eine Partei in schierer Panik vor der nächsten Umfrage, ein Kanzlerkandidat, der mit großen Worten den Tabubruch riskiert – um dann als Krisenmanager zu versagen. Diese Woche war eine fürchterliche Woche. Für Friedrich Merz, den Kanzlerkandidaten der Union. Und für die Demokratie in Deutschland insgesamt.

Nach dem Messerattentat von Aschaffenburg wollte der CDU-Chef mit seiner sogenannten Asylwende Stärke demonstrieren und die AfD mit ihren eigenen Waffen schlagen. Stattdessen stolperte Merz mit seiner Partei an den Abgrund – und erschütterte die politische Kultur in der Bundesrepublik. Als Kanzler, das muss man so hart sagen, hat Merz sich damit nicht empfohlen. Im Gegenteil: Ausgerechnet in einer für Deutschland aus vielen Gründen fundamentalen Frage – wie halten wir es mit Migration und Asyl? – hat der Kandidat all die Vorurteile bestätigt, die ihn schon immer verfolgen. Er handelte impulsiv und rücksichtslos, ohne kluge Beratung und offenkundig ohne echten Plan. Sicher, man kann Merz abnehmen, dass er sich nicht an die AfD rankuscheln, sondern offensichtliche Probleme der Migrationspolitik lösen wollte. Am Ende aber steht ein Scherbenhaufen.

Merz hat keine gesellschaftliche Mehrheit, seine Politik mit der AfD umzusetzen

SPD und Grüne haben indes keinen Grund zum Jubeln. Denn die Parteien der Rest-Ampel blieben in den vergangenen Tagen jeden ernsthaften Versuch schuldig, Merz und der Union mit akzeptablen Angeboten einen Weg aus der Sackgasse zu weisen. Kanzler Olaf Scholz nutzt stattdessen die Gelegenheit, sich in der Tradition der Sozialdemokraten als Bollwerk gegen Rechtsaußen zu inszenieren.

Gut möglich, dass Merz für seine Forderung nach der Zurückweisung an der Grenze eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auf seiner Seite hat. Eine Mehrheit, diese Politik mit Hilfe der AfD zu umzusetzen, gibt es indes nicht. Darauf setzt der Kanzler.

Noch nicht einmal die feixend-triumphierenden Gesichter der AfD-Abgeordneten führten dazu, dass die Parteien der Mitte zusammenrückten. Die von heftiger Abneigung und vergifteten Vorwürfen geprägte Debatte endete nur knapp und eher zufällig mit der Ablehnung des „Zustrombegrenzungsgesetzes“. Am Ende war es wohl der Mut einzelner Abweichler in Union und FDP und nicht die staatspolitische Verantwortung des Führungspersonals, der verhinderte, dass im Bundestag erstmals ein Gesetz mit den Stimmen der AfD verabschiedet wurde.

Tabubruch der Union hat tiefe Gräben aufgerissen

Die Frage, die sich jetzt ernsthaft stellt, ist, wie die Parteien der Mitte nach der Bundestagswahl überhaupt noch die Kraft aufbringen sollen, eine Regierung zu bilden. Auch, weil der Tabubruch der Union tiefe Gräben aufgerissen hat. Eine SPD, die nun derart tief in die Geschichte auf ihre antifaschistische Tradition zurückgreift, um Merz zu attackieren, soll ausgerechnet ihn in ein paar Wochen als Kanzler akzeptieren?

Es klingt schon fast naiv, wenn Altkanzlerin Angela Merkel die Demokraten auffordert, „in der Sache redlich, im Ton maßvoll“ zu handeln. Auch wenn man fragen muss, ob ausgerechnet Merkel, deren zum Teil verfehlte Flüchtlingspolitik nicht wenig zum Erstarken der AfD beigetragen hat, in diesen Tagen die richtige Ratgeberin ist, hat sie einen Punkt. Wenn es den Kräften der Mitte in der nächsten Legislaturperiode nicht gelingt, die Probleme des Landes – Wirtschaft, Sicherheit, Migration – zu lösen, dann klopft Alice Weidel 2029 an das Tor des Kanzleramts.