Migrationspolitik: Innenministerin Faeser reagiert spät, aber sie reagiert

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU angemeldet. Kein Wundermittel, aber ein Anfang.

Dass sich der Zustrom der Schutzsuchenden nach Europa nicht einfach bremsen lässt, erleben gerade die Italiener. Auch der weit rechts stehenden Regierung in Rom gelingt nicht, was sie im Wahlkampf mit großen Worten versprochen hat. Es ist ein mühsames Geschäft, Menschen aufzuhalten. Sie alle haben persönlich gute Gründe, ein neues Leben in Europa zu suchen.

Eine Begrenzung der Migration ist nötig, um zweite Flüchtlingskrise zu verhindern

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich dieses mühsamen Geschäfts nun angenommen und bei der EU-Kommission stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angemeldet. Das kann ein Baustein in der Mauer sein, die Europa gerade errichtet.

Auch wenn es Moral und Humanität widerstrebt, Flüchtlingen den Weg in ein besseres Leben zu verwehren, ist es nötig. Denn sonst zerbricht das politische System hierzulande an der Überforderung, binnen weniger Jahre eine zweite Migrationskrise durchstehen zu müssen. Faeser reagiert spät, aber immerhin reagiert sie.

Für Nancy Faeser ist es eine schwierige persönliche Wendung

Ihre Zögerlichkeit hat ihr in Hessen die Landtagswahl ruiniert. Es ist für die SPD-Politikerin eine schmerzhafte persönliche Wendung. Sie wollte lange allen helfen, die in Deutschland Schutz suchen. Zwar stimmt sie im Sommer dem EU-Asylkompromiss zu, der den Schutz der Außengrenzen hochfahren soll, dessen Wirkung sich jedoch erst in der Zukunft einstellen wird.

Offensiv vertreten hat sie ihre persönliche Asylwende nicht. Das hat sich für sie persönlich in Hessen gerächt, aber auch für ihre Partei. Die SPD ist in der Wählergunst abgerauscht, steht laut einer aktuellen Umfrage der Meinungsforscher von Forsa bei 14 Prozent. Zur Erinnerung: Der Partei gehört Bundeskanzler Olaf Scholz an. Auch er hat das Thema viel zu lange laufen lassen.

Ein Großteil der Wählerinnen und Wähler wünscht sich weniger Flüchtlinge in Deutschland

Neben den Sozialdemokraten haben die beiden anderen Ampel-Parteien bei den zurückliegenden Landtagswahlen – neben Hessen hat auch Bayern gewählt – ebenfalls Stimmen eingebüßt. Die FDP kämpft um die Existenz, rutschte in der neuen Forsa-Umfrage bundesweit unter die Fünf-Prozent-Hürde.

Eine deutliche Mehrheit der Wähler wünscht sich, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen, denn es gibt weder genug Wohnungen noch Kindergärten- und Schulplätze. Auf den angespannten Immobilienmärkten in den Großstädten verschärfen die Ankommenden den Mangel. Die Unterrichtsqualität in den Schulen ist merklich gesunken, weil allerorten Lehrer fehlen.

Die Ampel-Koalition muss die Begrenzung der Migration zu ihrem zentralen Thema in der zweiten Hälfte der Legislatur machen. Faeser könnte damit aus der Asche aufsteigen und ihre Partei als roter Sheriff aus dem Tief mit nach oben reißen, so sie es denn wirklich will.