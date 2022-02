Mit den Änderungen im Abtreibungsrecht sendet Holland ein wichtiges Signal

Die Niederlande liberalisieren ihr Abtreibungsrecht. Das ist richtig. Denn Beispiele aus aller Welt belegen, dass Verbote keine Abtreibungen verhindern.

Eine große Mehrheit im niederländischen Parlament hat sich für eine Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ausgesprochen. Die bisher gesetzlich vorgeschriebene Bedenkzeit von fünf Tagen für Frauen wird gestrichen. Gut so. Es ist zweifellos nicht die Aufgabe des Staats, seinen Bürgerinnen eine solche Wartezeit aufzuzwingen. Das kommt schlichtweg einer Bevormundung gleich.

Beispiele aus aller Welt belegen, dass Verbote keine Abtreibungen verhindern. Das Gegenteil ist der Fall, wie die Niederlande zeigen. Denn Holland gehört zu den Ländern mit den wenigsten Abtreibungen überhaupt – nicht trotz, sondern wegen der liberalen Gesetzgebung, die bereits seit fast vier Jahrzehnten gilt. Am Ende schützt eine Politik eher ungeborenes Leben, wenn sie Frauen und Familien in einer Notlage hilft, als wenn sie agiert, als sei sie in den 50er Jahren stecken geblieben.

Der Staat sollte Frauen unterstützen

Es gilt, den Frauen Vertrauen zu schenken in ihr Urteilsvermögen, auf ihrer Seite zu stehen, wenn sie Schuldgefühle plagen. Dazu gehört auch ein vergleichsweise einfaches Prozedere.

Mit den Gesetzesänderungen sendet Holland ein weiteres wichtiges wie wegweisendes Signal: Frauen dürfen selbst entscheiden, was mit ihrem Körper passiert. Und das System sollte als Unterstützer handeln, nicht als Gegner, insbesondere in einer Situation, in der sich die meisten Frauen ohnehin traurig und überfordert genug fühlen.

Lesen Sie dazu auch