Mit großem Herz und sicheren Grenzen lässt sich ein zweites 2015 vermeiden

Damit die Stimmung im Land nicht kippt, muss Deutschland sich auf den Winter vorbereiten. Es braucht entschlossene Hilfe für geflüchtete Ukrainer, aber auch eine Eindämmung der illegalen Migration.

Europa und Deutschland droht ein Fluchtwinter: Russland bombardiert in der Ukraine skrupellos zivile Ziele und kritische Infrastruktur. Wenn die Menschen keinen Strom mehr haben und nicht mehr heizen können, weil etwa Kraftwerke in Trümmern liegen, werden sie im Westen Schutz suchen. In Deutschland und anderen europäischen Ländern ist die Bereitschaft, sie aufzunehmen, nach wie vor groß.

In der Krise, die fast die ganze Welt erfasst hat, zeigt sich aber auf besonders schmerzhafte Weise, dass die Möglichkeiten begrenzt sind. Das zu leugnen wäre fahrlässig und würde rechten Hetzern in die Hände spielen. Es geht also darum, die vorhandenen Ressourcen möglichst zielgenau dafür einzusetzen, den Menschen aus der Ukraine, vor allem sind es Kinder und Frauen, zu helfen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Innenministerin Nancy Faeser hat recht, wenn sie gleichzeitig die illegale Migration über die Balkanroute und das Mittelmeer eindämmen will. Denn viele, die da kommen, haben keine Chance auf Asyl in Deutschland. Rückführungen aber bleiben schwierig. So wäre jetzt die Zeit, einen neuen Anlauf zu unternehmen, in Europa auf eine gemeinsame Linie im Asylwesen zu kommen.

Es ist richtig von Nancy Faeser, die Grenzkontrollen zu verlangen

Gerade jetzt besteht die Gefahr, dass skrupellose Machthaber wieder versuchen, Flüchtlinge zu missbrauchen, um Demokratien zu destabilisieren und Druck auf sie auszuüben. Erst rund ein Jahr ist es her, dass der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko tausende Flüchtlinge einfliegen ließ und versuchte, sie über die polnische Grenze in die EU zu schicken. An den Zäunen kam es zu dramatischen Szenen. Damit wollte sich Putins Verbündeter für Sanktionen gegen sein Land „rächen“.

Auch wenn die Flüchtlingszahlen enorm sind: Es ist kein „neues 2015“, das sich gerade abspielt. Damit aber die Stimmung nicht kippt in Deutschland und Europa, wenn es wirklich zum Fluchtwinter kommt, braucht es neben großen Herzen auch sichere Grenzen.

Lesen Sie dazu auch