Auch in Zeiten der KI kommt es auf gute Sprachkenntnisse an

Es mag eine Anekdote sein, nicht repräsentativ, aber doch zumindest symbolisch und deswegen also: Eine befreundete Deutschlehrerin erzählte vor Kurzem, dass sie in ihrer siebten Klasse einen Grammatiktest schreiben ließ. Die Aufgaben waren die gleichen wie vor zehn Jahren – die Ergebnisse aber waren deutlich schlechter. Hier zeigt sich im Kleinen, was längst auch großflächig zu beobachten ist: Immer mehr Kinder und Jugendliche tun sich mit der deutschen Sprache schwer.

Den bitteren Beweis dafür liefern allerlei Untersuchungen. Die jüngste IGLU-Studie zum Beispiel. Der zufolge kann jeder vierte Viertklässler nicht richtig lesen. Oder PISA: Die Gruppe der besonders leseschwachen Schülerinnen und Schüler, die das Mindestniveau verfehlen, liegt in Deutschland bei 25 Prozent. An Schularten jenseits des Gymnasiums sind es sogar 35 Prozent. Beide Werte sind gestiegen. Und zuletzt wurde vom Kultusministerium mitgeteilt: Knapp jedes fünfte Vorschulkind in Bayern kann nicht gut genug Deutsch, um sinnvoll am Unterricht in der Grundschule teilzunehmen.

Kinder mit Migrationshintergrund werden oft nicht gut genug gefördert

Gründe für die nachlassenden Fähigkeiten im Lesen, Schreiben, Sprechen, Textverständnis gibt es viele. Dass es immer mehr Kinder mit Migrationshintergrund gibt und dass genau die nicht genügend gefördert werden – weil das System dafür nicht gut genug aufgestellt ist und auch, weil sich manche Eltern solchen Hilfen entziehen –, ist einer. Ein anderer: Junge Menschen verlernen zunehmend und zusehends, sich mit Texten auseinanderzusetzen.

Sie snacken Sprache nur noch in kleinen Häppchen, das Internet ist voll mit Content, der kurz ist, leicht zu verstehen, schnell gelesen. Wie soll man sich da noch mit Goethe oder Schiller oder Wolfgang Herrndorf auseinandersetzen? Warum überhaupt lesen, wenn das Leben sich doch auch in 15-Sekunden-Videos packen lässt? Aber wie ohne zu lesen überhaupt verstehen, wie unsere Sprache funktioniert, wie Wörter wirken, Sätze strukturiert sind? Und wenn man das alles nicht mehr kann oder will oder können will – was macht das dann mit unserem Denken, unserem Blick auf die Welt, geht man davon aus, dass Sprache darauf einen Einfluss hat?

Kinder müssen natürlich den Umgang mit der KI lernen

Was also tun? Oder zunächst anders: Muss überhaupt etwas getan werden? Es gibt nicht wenige Pädagogen, die finden, dass Sprachkenntnisse keine so große Rolle mehr spielen müssen, in einer Welt, in der Künstliche Intelligenzen Briefe und Verträge und Abschlussarbeiten schreiben. Nur, und das mag eine sehr kulturpessimistische Herangehensweise sein: Das macht doch etwas mit einer Gesellschaft, die sich angesichts eines offensichtlichen Defizits noch mehr eben jenem dafür ursächlichem Medium hingibt und das Denken und Wissen mehr und mehr der KI überlässt.

Natürlich müssen Kinder den Umgang mit der KI lernen, müssen sensibilisiert werden für den Unterschied zwischen Fakten und Fakes. Aber was nicht verloren gehen darf: die Fähigkeit, sich selbst auszudrücken. Und zu verstehen, was andere ausdrücken wollen – die Grundpfeiler der Kommunikation also und somit der Kitt unserer Gesellschaft.

Zuhause vielleicht einfach mal wieder ein Buch vorlesen

Noch einmal die Frage also: Was tun? Zum Beispiel: Sprachliche Defizite früher erkennen, vehementer dagegen vorgehen, als Pädagogen auf Eltern zugehen, als Staat Finanzmittel bereitstellen, Förderprogramme ausbauen. Und vielleicht zu Hause den Kindern einfach mal wieder ein Buch vorlesen. Vorleben, dass es mehr gibt als das, was auf ein Handy-Display passt.