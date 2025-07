Na dann, Prost: Von der Bierzeltisierung der Politik

Kleine Vorwarnung: Diesen Leitartikel zu lesen, wird Sie mehrere Minuten kosten, liebe Leserinnen und Leser. Und damit fängt das Problem schon an. Weil immer weniger Menschen bereit sind, derart viel Zeit zu investieren, um sich zu informieren, erleben wir seit Jahren eine Banalisierung und Bierzeltisierung der politischen Kommunikation.

Im malzigen Dunst des Bierzelts gilt das Recht des Lauteren. Nicht erst seit Donald Trump, auch wenn der US-Präsident wie ein rhetorischer Brandbeschleuniger wirkt. Nun kann man natürlich sagen, es sei doch gut, wenn Politikerinnen und Politiker eine einfache Sprache sprechen, um die Leute zu erreichen. Tatsächlich ist die Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen ja auf ein Minimum zusammengeschrumpft, seit das Smartphone sie im Alltag auf das schnelle Weiterwischen trainiert hat. Problematisch aber wird es dann, wenn Politiker nicht mehr nur kommunizieren wie halbstarke Influencer auf TikTok, sondern auch so regieren.

Mark Rutte, Donald Trump und die Rauferei auf dem Schulhof

Es sind nur ein paar Sekunden und doch machen Sie nachhaltig ratlos. Da sitzen also zwei der mächtigsten Männer der Welt zum Gespräch mit Journalisten zusammen. Der Präsident der Vereinigten Staaten und der Nato-Boss. Donald Trump plaudert über den Krieg zwischen Israel und dem Iran, als ginge es um eine Rauferei auf dem Pausenhof. Tatsächlich vergleicht er die beiden Staaten mit zwei Schulbuben, die sich eben mal wieder in die Haare geraten sind.

Es wäre ein guter Moment für Mark Rutte gewesen, die Dinge geradezurücken. Stattdessen treibt der Chef des wohl mächtigsten Verteidigungsbündnisses der Geschichte den Zynismus sogar noch auf die Spitze. In solchen Momenten –also auf dem Schulhof – müsse „Daddy“ eben mal ein Machtwort sprechen, sagt Rutte und lacht übertrieben laut in das peinliche Schweigen hinein. Der Konflikt im Nahen Osten, ganz einfach zu lösen also, wenn „Papa“ Trump den ungezogenen Bengeln einfach mal die Ohren langzieht.

Es droht: eine substanzlose Mischung aus Bierzelt und Klamauk

Die Szene am Rande des Nato-Gipfels ist symptomatisch. Nicht nur für den Mann im Weißen Haus gehören Banalisierung und Provokation zum Geschäftsmodell. Immer mehr Politiker lassen sich anstecken, getrieben von der Sucht nach ein paar Sekunden Aufmerksamkeit. Das Ergebnis ist eine weitgehend substanzlose Mischung aus Bierzelt und Klamauk. Gut für die Wisch-und-Weg-Mentalität auf dem Smartphone, schlecht für die politische Kultur, die zunehmend verflacht und kaum noch Raum lässt für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Inhalten.

Markus Söder hat erkannt, dass Politik auch einen Unterhaltungsfaktor hat

Es ist schon richtig, dass zur Politik heute auch ein gewisser Unterhaltungsfaktor gehört. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder etwa hat das früher als andere erkannt, auch wenn er sich damit bisweilen am Rande des Halbseidenen bewegt. Es ist auch wahr, dass sich viele Menschen nach einer Phase der übervorsichtigen rhetorischen Weichspülerei nach sogenanntem „Klartext“ sehnen. Die Erfahrung zeigt allerdings: Fast immer, wenn Politiker ankündigen, jetzt aber mal richtig Klartext zu sprechen, kommt Halbgares und vor allem Halbwahres heraus.

Wer glaubt, es auf diese Weise mit Populisten aufnehmen zu können, die sich gar nicht erst die Mühe machen, auch nur in Sichtweite der Wahrheit zu bleiben, irrt gewaltig. Sollten die unseriöse Vereinfachung, die glatte Faschinformation und die billige Provokation zum Standard in der politischen Kommunikation werden, müssen wir uns nicht wundern, wenn eines Tages die einen alles glauben – und andere gar nichts mehr.