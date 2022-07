Nancy Faesers Cyberabwehr-Initiative kann nur ein Anfang sein

Auch in der Cybersicherheit ist eine "Zeitenwende" nötig. Nancy Faeser ist auf dem richtigen Weg, aber noch ganz am Anfang.

Auf dem digitalen Feld steht es um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands genauso schlecht, wie auf dem militärischen. Wenn sie ernst machen würden, könnten etwa russische Cyberkrieger jederzeit wichtige digitale Infrastruktur angreifen und nach allem, was über deren Schlagkraft bekannt ist, wohl ganz erheblichen Schaden anrichten.

Schaden, der, das haben viele, auch in der Politik, noch längst nicht vollständig begriffen, eben nicht nur digital wäre, sondern im ganz reellen Leben verheerende Auswirkungen hätte. Es ist keineswegs auszuschließen, dass Kraftwerke und Krankenhäuser, Industriebetriebe, Behörden, die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur lahmgelegt würden. Noch ist die Bundesrepublik nicht Ziel eines massiven Angriffs, ob die deutschen Behörden einem solchen gewachsen werden, ist fraglich.

Bundeswehr und Co. bleiben als Arbeitgeber unattraktiv

Im bisherigen Zuständigkeitsdickicht zwischen Bund, Ländern und verschiedenen Behörden, vor allem aber durch den grassierenden Mangel an digital versierten Fachkräften ist in den vergangenen Jahren allen staatlichen Beteuerungen zum Trotz keine ausreichend schlagkräftige Cyberabwehr entstanden. Wie nötig auch in diesem Bereich eine "Zeitenwende" wäre, zeigt sich gerade in der Ukraine, wo Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriff mit Panzern und Raketen ebenso wie mit allen denkbaren Cyberwaffen führt.

Gleich zu Beginn wurde etwa ein wichtiger Kommunikationssatellit lahmgelegt, wovon sogar deutsche Windräder betroffen waren. Doch die Ukraine wehrt sich nach Kräften, wird dabei auch von Spezialisten aus der ganzen Welt freiwillig unterstützt. Dabei geht es auch darum, die russische Zensur und Propaganda zu kontern.

Wenn Bundesinnenministerin Nancy Faeser jetzt eine deutliche Ausweitung der deutschen Cyberabwehr mit mehr Kompetenzen für den Bund anschiebt, ist das richtig und überfällig. Doch eines der Hauptprobleme bleibt ungelöst. Noch immer sind Bundeswehr und andere Sicherheitsorgane als Arbeitgeber für die digitale Elite weit weniger attraktiv, als die freie Wirtschaft, die deutlich besser zahlt. In diesem Bereich gibt es noch viel zu tun, Faesers Cyber-Offensive kann nur der Anfang sein.

