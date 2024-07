Nato-Gipfel: Auf den Kanzler kommt es an

Eigentlich könnte die Nato den Gipfel anlässlich ihres 75. Jubiläums in gehobener Stimmung feiern. Was wurde in den vergangenen Jahren nicht alles über die Nato geschimpft: „Obsolet“, sei die Allianz, schimpfte Donald Trump, „hirntot“ assistierte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Das Bündnis wirkte wie ein sperriges Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges, das mal zum Einsatz kam (Afghanistan), mal eher nicht (Irak), ein Überbleibsel, das seine prägende Kraft für die Sicherheit des Westens verloren zu haben schien.

Seit dem 24. Februar 2022 ist das vorbei. Putins Angriff auf die Ukraine hat den europäischen Verbündeten klar gemacht, wie wichtig die Nato als Garant ihrer Sicherheit ist. Inzwischen geben 23 von 32 Nato-Mitgliedern wieder mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für ihre Verteidigung aus, darunter auch Deutschland. Die Zeiten der Friedensdividende - aufgrund der Bedrohung durch Putin sind vorbei.

Macron hat im Moment andere Probleme

Trotzdem dürfte sich die Feierlaune in Grenzen halten, wenn Olaf Scholz am Mittwochvormittag zur ersten Arbeitssitzung in Washington eintrifft. Das liegt zum einen daran, dass die amerikanischen Wählerinnen und Wähler Joe Biden (nachvollziehbar) für zu alt halten und (weniger nachvollziehbar) Allianz-Albtraum Donald Trump ins Weiße Haus zurückschicken könnten. Und während Trump 2016 eher ins Amt stolperte, liegen dieses Mal ausgefeilte Pläne bereit, auch, um der Nato endgültig den Todesstoß zu versetzen. Schließlich versteht Trump die Beistandsgarantie des Artikel 5 seit jeher eher als im Einzelfall auszuhandelnden Schutzgeld-Deal. Und in der Allianz sind ausgerechnet die Deutschen sein Lieblingsfeind - weil sie, so Trumps Vorwurf, mit den Gegnern der USA, etwa China, gute Geschäfte machen – und sich ihre Sicherheit gleichzeitig von den Amerikanern bezahlen lassen.

Dazu kommt, dass auch in Europa die Nato-Unterstützer weniger werden. Emmanuel Macron etwa, der als Präsident der letzten verbliebenen Atommacht in der EU, eigentlich ein wichtiges Wort in Sicherheitsfragen mitzureden hätte, ist innenpolitisch gelähmt. Die Mehrheiten in der neu gewählten Nationalversammlung sind unübersichtlich, und manche Wahlsieger der Linken sehen die Nato genauso kritisch wie in Deutschland etwa BSW und AfD.

Die Zeitenwende darf keine Eintagsfliege werden

Bleibt Olaf Scholz. Sicher, es wäre vermessen zu behaupten, die Zukunft der Allianz hinge vom deutschen Kanzler ab, also ausgerechnet von dem Mann, der einst als Juso im Bonner Hofgarten gegen den Nato-Doppelbeschluss demonstrierte. Dennoch schaut man in Washington in diesen Tagen sehr genau auf die Deutschen. Die Tatsache, dass die Bundesrepublik erstmals seit langem mehr als zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgibt, kommt beim Gipfel ebenso gut an, wie die Tatsache, dass Deutschland in Europa zu den größten Unterstützern der Ukraine zählt und in Litauen dauerhaft tausende Bundeswehr-Soldaten stationieren will. Andererseits ist den Nato-Experten nicht verborgen geblieben, dass die Ampel-Spitzen den kräftigen Aufwuchs des Verteidigungsetats in ihrem Haushaltskompromiss mal eben bis zum Jahr 2028 gestreckt haben. Der Kanzler muss nun für Klarheit sorgen. Deutschland hat über Jahrzehnte wie kaum ein anderes Land von der Schutzgarantie der Nato profitiert. Es wäre ein schlechtes Geburtstagsgeschenk, wenn sich Olaf Scholz´ Zeitenwende nun als Eintagsfliege herausstellen sollte.