Nicht Scholz: Merkels Erbe in der Krisenvermittlung tritt ein anderer an

Bisher war klar, wer der zentrale Vermittler ist, wenn im Osten Europas etwas schief läuft. Doch nach Merkel ist es nicht Olaf Scholz, der diese Rolle übernimmt.

Emmanuel Macron ist gerade dabei, sich zum zentralen Vermittler in der Ukraine-Krise aufzuschwingen. Der französische Präsident ist es, nicht Bundeskanzler Olaf Scholz, der das Erbe von Angela Merkel anzutreten scheint.

Denn das war ja bis zum Herbst die Rollenverteilung in Europa: Wenn im Osten etwas schiefläuft, ist die Russisch sprechende Kanzlerin gefragt. Nun also jettet Macron von Paris über Moskau nach Kiew und weiter nach Berlin. In der Ukraine bootet er wie nebenbei Annalena Baerbock aus. Zwar war es kaum Macrons Schuld, dass der ukrainische Präsident der deutschen Außenministerin einen Korb gab. Aber Baerbock hatte vorher schon eine Absage ihres französischen Kollegen hinnehmen müssen. Der hatte mit ihr nach Kiew fliegen wollen, musste dann aber Macron nach Moskau begleiten.

Deutschland und Frankreich müssen in der Ukraine-Krise an einem Strang ziehen

Wenn das Ergebnis stimmt und der russische Präsident Wladimir Putin einlenken sollte, gäbe es an all dem nicht viel zu kritisieren. Außer ein paar Stilfragen vielleicht. Aber so weit ist es noch lange nicht. Putin laviert. Mal erhöht er den Druck, mal lenkt er ein klein wenig ein. Und deshalb wäre es in der aktuellen Lage extrem wichtig, dass sich Deutsche und Franzosen nicht Konkurrenz machen, sondern an einem Strang ziehen. Derzeit sieht es danach allerdings nicht aus. Was nicht zuletzt am zögerlichen Vorgehen der Bundesregierung liegt.

Die beste Vorstellung lieferte in der Ukraine-Krise bislang noch Baerbock ab. Aber die Außenministerin kann am Ende nur so gut sein, wie es die Koalitionsdisziplin zulässt. Und da hält die SPD mit Kanzler Scholz den Fuß hartnäckig auf der Bremse. Der Mann, der im Wahlkampf die Merkel-Raute machte, muss erkennen, dass ihm das Erbe seiner Vorgängerin nicht einfach so in den Schoß fällt.

