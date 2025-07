Noch regiert Netanjahu, aber die Ära geht langsam zu Ende

Benjamin Netanjahus Regierung wankt – aber sie fällt noch nicht. Zwar haben ihm binnen weniger Tage zwei religiöse Parteien die Gefolgschaft aufgekündigt, von Neuwahlen oder gar einer vorzeitigen Abdankung des Ministerpräsidenten aber ist Israel weit entfernt. Netanjahu ist ein politischer Überlebenskünstler, er wird die Sommerpause dazu nutzen, im Streit um die Wehrpflicht für orthodoxe Juden einen Kompromiss mit den Religiösen zu finden oder andernfalls versuchen, sich mit einer Minderheitsregierung bis zum regulären Wahltermin im Herbst kommenden Jahres im Amt zu halten. In den großen Fragen, denen von Krieg und Frieden, konnte er sich bisher ohnehin auf die Loyalität seiner Gegner verlassen. Teilweise sind sie sogar in sein Kriegskabinett eingetrteen.

Die Ära Netanjahu neigt sich langsam dem Ende zu

Trotzdem neigt sich die Ära Netanjahu in Israel allmählich ihrem Ende zu. Das hat weniger mit den Korruptionsvorwürfen gegen ihn zu tun als mit den Nachbeben des 7. Oktober 2023. Solange nicht alle Geiseln aus Gaza zurück sind, tote wie lebende, arbeitet der Premier quasi auf Bewährung. Gleichzeitig ist er seit Jahrzehnten aber auch der einzige israelische Politiker, der eine signifikante Zahl an Wählern hinter sich versammeln kann, grob gerechnet rund ein Drittel. Ein Nachfolger diesen Kalibers ist bisher nicht in Sicht, weder im linken Lager noch in der Mitte – es sei denn, Naftali Bennett, ein Liberal-Konservativer, der für kurze Zeit auch schon Premier war, entscheidet sich für eine Rückkehr in die Politik.

Mag sein, dass Netanjahu zur nächsten Wahl schon nicht mehr antritt – das größte Problem der israelischen Innenpolitik mit ihrem zersplitterten Parteiensystem aber ist auch damit noch nicht gelöst: Ein Wahlrecht, das tendenziell kleine und radikale Parteien begünstigt, macht jedem Ministerpräsidenten das Leben schwer.