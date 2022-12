Puma-Debakel ist ein Sinnbild der deutschen Rüstungs-Misere

Der Schützenpanzer Puma funktioniert nicht. Mit schuld an der Misere hat die deutsche Rüstungsindustrie. Deshalb dürfen ausländische Alternativen kein Tabu sein.

Die hochnotpeinliche Pannenserie beim neuen Schützenpanzer ist keine Ausnahme. Sondern leider die Regel, was die ambitionierten Großprojekte der Bundeswehr betrifft. Als Nachfolger des betagten Marders kommt dem Puma eine Schlüsselrolle in der Verteidigungsstrategie der Bundesrepublik zu. Auch für den deutschen Beitrag zum Nato-Bündnis ist die Raubkatze unverzichtbar. Dass nun, nach einem wenige Tage dauernden Manöver, keiner der 18 eingesetzten Pumas mehr voll funktionstüchtig ist, wäre schon zu normalen Zeiten ein Unding. Es sind aber keine normalen Zeiten.

Gleich hinter der Nato-Ostgrenze führt Russlands Despot einen gnadenlosen Krieg gegen die Ukraine, deren Volk sich tapfer wehrt. Die Bündnispartner, nicht nur in Osteuropa und im Baltikum, erwarten zu Recht, dass Deutschland seinen Verpflichtungen nachkommt, aktuell und auch auf längere Sicht. Dafür wird der Puma dringend gebraucht, doch wieder einmal ist bei einer der großen Beschaffungsmaßnahmen der Bundeswehr gewaltig der Wurm drin.

Beim Panzer-Projekt Puma reiht sich eine Panne an die nächste

Liegen die Ursprünge des Panzer-Projekts noch in den 1990er-Jahren, wurden die ersten Vorserien-Fahrzeuge 2006 und die Serienmodelle ab 2015 an die Truppe geliefert. Doch von einem Normalbetrieb kann keine Rede sein. In Einsatzprüfungen zeigten sich immer wieder erhebliche Mängel – eine Liste aus dem Jahr 2013 wies mehr als 1000 Positionen auf. Vom Antrieb über die Elektronik bis hin zur Bewaffnung, überall hakt es. Der Panzer wurde durch Sonderwünsche und erforderliche Nachrüstungen immer schwerer. So schwer, dass ein voll gepanzerter Puma vom neuen Lufttransporter der Bundeswehr, dem Airbus A400 M, ebenfalls ein von Pleiten, Pech und Pannen geprägtes Projekt, gar nicht mehr gehoben werden kann.

Die Möglichkeit des Transports per Flugzeug rückte nach dem Terror vom 11. September 2001 und dem folgenden, US-geführten Einsatz in Afghanistan, stark in den Blickpunkt. Bevor der Puma in den Flieger darf, muss vorher ein Teil der Panzerung aufwendig abmontiert und per Extra-Flug an den Einsatzort befördert werden. Wo er dann erst wieder mühevoll zusammengesetzt wird, bevor der Einsatz beginnen kann.

Deutsche Rüstungsindustrie hat das Projekt Puma vermasselt

Verteidigungsexperten überrascht das jetzige Puma-Debakel deshalb keineswegs. Schon seit langem heißt es, dass mit der vollen Einsatzbereitschaft eher um das Jahr 2030 herum gerechnet wird. Dass die Kosten sich seit Projektstart etwa verdoppelt haben, bis zur Einsatzreife der 350 aktuell bestellten Pumas sind rund sechs Milliarden Euro veranschlagt, kann da nicht mehr verwundern. Angesichts der Puma-Misere entscheiden sich selbst treue Kunden der deutschen Panzerbauer wie die Niederländer für Konkurrenzprodukte, die etwa schwedische Hersteller anbieten.

Auch das deutsche Verteidigungsministerium müsste den Rüstungs-Riesen deutlicher machen, dass es Alternativen zu ihren Angeboten gibt. Denn in der Vergangenheit entstand mitunter der Eindruck, dass die heimischen Hersteller jede Schwäche bei der Vertragsgestaltung durch tendenziell überforderte Bundeswehr-Juristen und Techniker gnadenlos dazu nutzten, die Preise in die Höhe zu treiben. Sicher: An der deutschen Verteidigungsbranche, das mögen manche nicht gern hören, hängen tausende Arbeitsplätze. Doch daran, dass das Vertrauen in sie durch die Puma-Affäre ein weiteres Mal Schaden genommen hat, ist die Industrie selbst nicht unschuldig.

Zu den Gründen für die Schützenpanzer-Misere zählen offenbar auch Machtkämpfe zwischen den beiden verantwortlichen Projektpartnern Krauss-Maffei-Wegmann und Rheinmetall. Es darf kein Tabu sein, dass die Bundeswehr sich notfalls auch mit funktionierenden Systemen befreundeter, demokratischer Staaten behilft. Für die Soldaten wäre das allemal besser, als jahrzehntelang entweder mit veraltetem oder aber nicht ausgereiftem neuem Material klarkommen zu müssen.