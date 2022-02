Wladimir Putin hat einen kriminellen Angriffskrieg gestartet

Russlands Angriff auf die Ukraine ist nicht nur ein verbrecherischer Krieg, er beendet auch eine historisch lang andauernde Friedensphase in Europa.

Jetzt rollen die Panzer, Raketen schlagen ein, Menschen sterben. Der Autokrat Wladimir Putin hat sich zunutze gemacht, dass dem Westen in den letzten Jahrzehnten die pure Vorstellungskraft abhanden gekommen ist, dass eine bis an die Zähne bewaffnete militärische Weltmacht ein souveränes Nachbarland mit Krieg überzieht, um schnöde strategische Ziele zu erreichen. Dabei wird der Angriff vom Kreml seit Wochen minutiös vorbereitet. Militärisch und auch propagandistisch. Man müsse die eigenen Verbündeten schließlich vor einem Genozid durch ein faschistisches Regime in Kiew schützen – so die perverse Begründung aus Moskau.

Die Szenerie erinnert an das Drama "Biedermann und die Brandstifter" des Schweizer Schriftstellers Max Frisch. Bösewichte machen es sich mit Benzinkanistern und Streichhölzern auf dem Dachboden bequem, während der Biedermann in der Wohnung darunter sich noch immer sagt, es wird schon nichts passieren.

Die Antwort an Putin muss hart und auf allen Ebenen erfolgen

Jetzt brennt die Ukraine. In Flammen steht auch die europäische Friedensordnung, die – mit wenigen Ausnahmen – über Jahrzehnte Bestand hatte. Die Antwort an Putin muss hart und auf allen Ebenen erfolgen. Sanktionen, die Russland schmerzen, die aber natürlich auch der Westen spüren wird.

Mit aller Kraft muss begonnen werden, von russischen Bodenschätzen unabhängiger zu werden. Sportliche Wettkämpfe mit russischen Teams sind obszön, solange in der Ukraine die Menschen sterben. Gleichzeitig muss sich auch Deutschland auf eine Flüchtlingswelle vorbereiten.

Am wichtigsten aber: Die Nato muss an ihren Grenzen weit mehr militärische Präsenz zeigen. Wer weiß schon, wann Putins Gier gestillt ist. Wer weiß schon, wie weit er die Zeit zurückdrehen will. Wie viel Sowjetunion er wieder aufleben lassen will.