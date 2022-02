Putin versucht, das Rad der Zeit zurückzudrehen

Wiederholt sich Geschichte doch? In Belarus zeigt sich, was der Ukraine nach einer russischen Invasion drohen könnte.

Es ist das größte Manöver auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR seit dem Untergang des Sowjetimperiums. Tausende russische Soldaten sind im Einsatz, allerdings auf dem Gebiet von Belarus. „Vereinte Entschlossenheit“, lautet der Codename. Entschlossen ist vor allem einer: Wladimir Putin. Der russische Präsident demonstriert mit der gewaltigen Militärübung nicht nur die Fähigkeit, seine Truppen bei Bedarf von Norden in die Ukraine einmarschieren zu lassen. Er zeigt auch, dass das nominell unabhängige Belarus längst wieder zur Manövriermasse der russischen Politik geworden ist.

Russlands Einflusssphäre: In Belarus triumphierte die rohe Gewalt

Das ist eine Tragödie sondergleichen, zumal es in der Großkrise um die Ukraine vollständig unterzugehen droht. Erinnert sich noch jemand, wie im belarussischen Sommer der Freiheit 2020 die Hoffnung auf echte Demokratie erblühte? Drei junge Frauen stellten sich dem Diktator Alexander Lukaschenko und seinen Folterknechten entgegen, und Hunderttausende folgten ihnen. Manches daran erinnerte an den Völkerfrühling von 1989. Genau das aber war wohl das „Todesurteil“ für die Freiheitsbewegung in Belarus. Denn für Putin war der Untergang der Sowjetunion bekanntlich kein Glücksfall der Geschichte, sondern eine welthistorische Katastrophe.

Deshalb versucht er nun, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Mit roher Gewalt. In Belarus ist ihm das mit Lukaschenkos Hilfe bereits gelungen. Niemand spricht noch von der eingekerkerten Maria Kolesnikowa. Oder von Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, der jungen Mutter, die ihr Leben in einem geradezu übermenschlichen Akt der Selbstüberwindung in den Dienst der Freiheit und ihres Volkes stellte. Erinnern wir uns also! Wenigstens für einen Moment. Denn die Niederlage der Freiheitskämpferinnen in Belarus wirft ein grelles Schlaglicht auf das, was in der Ukraine bevorstehen könnte

