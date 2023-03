Russische "Investitionen" beim IOC zahlen sich nun aus

Russische Sportlerinnen und Sportler bei internationalen Wettbewerben? Das ist blanker Hohn all jenen gegenüber, die in der Ukraine dem russischen Angriffskrieg ausgesetzt sind.

Das IOC liefert sich mit der Fifa mal wieder ein Duell um den Titel des skrupellosesten Sportverbandes. Die Fifa liegt in Führung, was sie ihrem Präsidenten Gianni Infantino verdankt. Der macht einfach das, was am meisten Geld bringt. Stichwort: Winter-WM in Katar.

Dank großzügiger finanzieller Zuwendungen ist ihm die Gefolgschaft der nationalen Verbände sicher. Das IOC hat nun aber zur Aufholjagd geblasen. Und auch hier ist der Präsident die treibende Kraft. Thomas Bach will, dass russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen.

Erfolge im Sport haben Diktatoren schon immer zu Propagandazwecken genutzt

Das ist blanker Hohn all jenen gegenüber, die in der Ukraine dem russischen Angriffskrieg ausgesetzt sind. Während dort die Menschen aus ihren Wohnungen gebombt werden, sollen russische und ukrainische Sportler bald schon wieder gegeneinander turnen, schwimmen oder laufen. Putin gefällt das. Erfolge im Sport haben Diktatoren schon immer zu Propagandazwecken genutzt.

Russland hat über die Jahre ein Netz aus finanziellen Abhängigkeiten gesponnen, das den internationalen Sport wie ein Krebsgeschwür durchzieht. An wichtigen Positionen haben sich Putin-Vertraute eingekauft. Investitionen, die sich nun auszahlen.

