Scholz bleibt in der Energiefrage zu vage: Die Koalition lernt zu langsam

Die Energiekrise bringt viele mittelständische Unternehmen an den Rand des Ruins. Die Ampel braucht eine Antwort, wie Engpässe auf dem Strommarkt verhindert werden.

Und sie bewegt sich doch. Mit einiger Verzögerung hat die Koalition begriffen, dass die hohen Energiekosten nicht nur Aluminiumhütten, Stahlwerke oder das Speditionsgewerbe an den Rande des Ruins treiben, sondern auch viele kleine und mittelständische Unternehmen. Nun kommt es darauf an, dass aus der noch etwas diffusen Zusage von Robert Habeck rasch Realität in Form unbürokratisch ausbezahlter Zuschüsse wird. Ein Bäcker, der seinen Betrieb einmal geschlossen hat, wird ihn so schnell nicht mehr öffnen.

Die Ampel sollte sich auf einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke verständigen

Direkte Zahlungen, wie sie der Wirtschaftsminister verspricht, sind allerdings nur ein Teil der berühmten Medaille. Eine moderne, arbeitsteilige Volkswirtschaft wie die deutsche funktioniert auf Dauer nur, wenn sie genug bezahlbare Energie zur Verfügung hat. Umso wichtiger wäre es, sich rasch auf einen Weiterbetrieb der letzten drei Kernkraftwerke zu verständigen – dieses Bekenntnis zur neuen deutschen Realität scheut allerdings nicht nur der grüne Wirtschaftsminister, sondern auch der Kanzler. Auf dem Arbeitgebertag jedenfalls klang Olaf Scholz ähnlich vage wie Habeck, als er betonte, die Regierung werde einen Engpass auf dem Strommarkt vermeiden. Wie das gelingen soll, ist die große Frage dieser Tage. Eine Antwort darauf hat die Ampel noch nicht.

Lesen Sie dazu auch