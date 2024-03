Scholz kann Widersprüche im Taurus-Streit nicht erklären

Im Parlament weicht Bundeskanzler Olaf Scholz den berechtigten Nachfragen zu seiner Entscheidung aus, Widersprüche in seiner Argumentation kann er nicht ausräumen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Bundestag ein weiteres Mal dargelegt, warum er der Ukraine keine Raketen des Typs Taurus liefern will. Ein weiteres Mal ist es ihm nicht gelungen, seine Entscheidung schlüssig zu begründen. Seiner Argumentation zufolge müssten deutsche Soldaten beteiligt sein, um zu kontrollieren, dass die Ukraine die Marschflugkörper der Absprache gemäß einsetzt. Das heißt, dass damit keine Ziele tief in Russland angegriffen werden. Dann, so Scholz, drohe Deutschland in den Krieg hineingezogen zu werden.

Scholz kann Widersprüche nicht auflösen

Unglücklich für Scholz ist, dass die ausgespitzelten Offiziere der Bundeswehr es für unnötig halten, dass deutsche Soldaten beteiligt sein müssten. Auflösen konnte er auch nicht den Widerspruch, warum Briten und Franzosen den ukrainischen Streitkräften vergleichbare Raketen zur Verfügung stellen und sie bislang dennoch nicht zu Kriegsbeteiligten geworden sind.

Hat der Kanzler Angst vor Putin?

Statt die Motive hinter seiner Entscheidung offenzulegen, beklagte er Halbwahrheiten und warf der Union vor, mit Täuschung zu arbeiten. Den Vorwurf, er habe Angst vor Putin, wird Scholz so nicht los. Die Lage ist für ihn deshalb prekär, weil FDP und Grüne seiner Begründung ebenfalls nicht glauben. Selbst das Kanzler-Basta kann die Koalition nicht zusammenhalten. Es ist ein weiterer Tiefpunkt in der ohnehin holzigen Zusammenarbeit des Dreierbündnisses.

