Sicherheitsstrategie ohne Sicherheitsrat – eine verpasste Chance

Kanzler Scholz und seine wichtigsten Minister haben die Nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Doch ohne zentralen Sicherheitsrat dürfte ihre Schlagkraft überschaubar bleiben.

Es wurde viel Richtiges gesagt auf der großen Pressekonferenz zur Nationalen Sicherheitsstrategie: Deutschland muss in die Lage versetzt werden, schneller und effektiver auf nationale und internationale Krisen und Bedrohungen zu reagieren, benötigt eine bessere Analyse durch die Nachrichtendienste, muss sich besser gegen Cyberangriffe und Desinformation schützen. Alles zwar nicht neu, aber wahr und wichtig. Koordination und Handlungsschnelligkeit sind gefordert, lautet die richtige Einsicht der Bundesregierung.

Eine gut gelaunte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie. Foto: Michael Kappeler, dpa

Doch leider fehlt der Sicherheitsstrategie das Herz, das in den USA und vielen westlichen Staaten eine solche Strategie mit Leben erfüllt und Struktur gibt: ein Nationaler Sicherheitsrat. Ohne ihn, so ist zu befürchten, bleibt vieles so abstrakt wie zuvor, werden Absprachen zwischen den Ministerien wertvolle Zeit kosten.

Ein ständig besetzter Sicherheitsrat als Schnittstelle zwischen Politik und Expertise von außen, ausgestattet mit klaren Zuständigkeiten, hätte das Potenzial, schnelle Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen. Natürlich hieße das, dass Ministerien und Behörden im Krisenfall Befugnisse abgeben müssten. Genau dies dürfte der Installierung eines Sicherheitsrates entgegengestanden sein. Eine verpasste Chance, aber hoffentlich nicht das letzte Wort.

Lesen Sie dazu auch