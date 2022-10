So gefährlich sind die Kriminellen am Computer

Die Gefahr durch Cyber-Attacken wächst – und die Polizei hat häufig das digitale Nachshehen. Es braucht mehr Fachleute für die Strafverfolgung.

Der Markt reagiert bereits. Knapp acht Milliarden Euro geben Unternehmen und Verbraucher in diesem Jahr aus, um Computer und Rechenzentren besser vor digitalen Angriffen zu schützen – das sind 13 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Trotzdem darf sich niemand wirklich sicher fühlen. Den kriminellen Hackern ist nichts heilig, sogar die katholische Kirche und ihren Sozialverband Caritas haben sie schon attackiert.

Polizei und Geheimdienste haben bei der Verfolgung von Hackern das Nachsehen

Wie so oft sind auch bei der Computerkriminalität die Kriminellen der Polizei und den Geheimdiensten immer einen Schritt voraus, wenn nicht gar zwei oder drei. Häufig sitzen sie weit weg, in Russland etwa, oder verstecken sich in der Anonymität des Internets so gut, dass sie kaum aufzuspüren sind. Die Schäden, die sie anrichten, sind gleichwohl gewaltig, wenn Hacker Unternehmen, Behörden oder Schulen tagelang lahmlegen.

Umso wichtiger ist es, dass die Polizei genügend Spezialisten für diese aufwendige Art der Strafverfolgung hat. Die aber sind schwer zu bekommen, weil IT-Fachleute in der Wirtschaft deutlich besser verdienen. Wie bei der Bundeswehr, die ähnliche Spezialisten sucht, ist das öffentliche Dienstrecht mit seinen starren Besoldungsstufen hier das vermutlich größte Hindernis im Kampf gegen die Cyber-Gangster. Es zu überwinden wäre eine der vordringlichsten Aufgaben der Politik.

