So wütet der Kanzler

So temperamentvoll wie bei der Generaldebatte am Mittwoch ging es im Bundestag schon lange nicht mehr zu. Liegen die Nerven in der Koalition blank?

Generaldebatten im Bundestag folgen in der Regel dem immer gleichen Muster: Erst seziert der Oppositionschef pointiert und angriffslustig die Politik der jeweiligen Regierung – und dann verteidigen der Kanzler oder die Kanzlerin eben jene in umso staatstragenderem Ton. Olaf Scholz dagegen, sonst nicht gerade ein Ausbund an Temperament, hat aus der Generaldebatte am Mittwoch in Teilen eine Parteiveranstaltung gemacht.

Scholz blendet aus, dass er in der Großen Koalition Finanzminister und Vizekanzler war

Als nehme er Friedrich Merz seine Kritik am Krisenmanagement der Ampelparteien persönlich übel, wütete der Kanzler gegen die Union, die in ihrer Regierungszeit in der Energiepolitik praktisch alles falsch gemacht habe, was man nur habe falsch machen können. Dass er selbst Finanzminister und Vizekanzler der Regierung war, die er da im Stile eines Wahlkämpfers der kollektiven Unfähigkeit zieh, blendete Scholz kurzerhand aus.

Offenbar hat sich der Druck, unter dem er als Kanzler eines komplizierten Regierungsbündnisses steht, ein Ventil gesucht. Menschlich mag das verständlich sein, zumal in einer so schwierigen Situation wie im Moment. Souverän allerdings wirkte der sonst so bedächtige Kanzler bei seiner Replik auf Merz nicht. Offenbar liegen die Nerven in seiner Koalition um einiges blanker, als es bisher nach außen den Anschein hatte. Die verkorksten Auftritte von Robert Habeck in dieser Woche dürften daran nicht ganz unschuldig sein.

