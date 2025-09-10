Solingen muss Konsequenzen haben – nicht nur für den Täter

Der islamistische Attentäter von Solingen wird mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. Der 27-jährige Syrer, der drei Menschen erstach und viele weitere verletzte, wird sein Leben hinter Gittern verbringen. An dem Urteil gibt es keine Zweifel. Doch mindestens genauso wichtig wie die Konsequenzen für den Mörder wird es sein, dass der Staat aus dem Fall die richtigen Schlüsse zieht. Denn zur Wahrheit gehört: Als der Täter auf einem Stadtfest zustach, hätte er gar nicht mehr in Deutschland sein sollen.

Ein Abschiebeversuch scheiterte – einfach nur, weil der Mann gerade nicht da war, als die Behörden in dessen Flüchtlingsunterkunft anklopften. Weitere Anläufe gab es offenbar keine.

Solingen markierte einen Wendepunkt in der Asylpolitik

Solingen und die folgenden Anschläge in Mannheim und Aschaffenburg markieren einen Wendepunkt in der Asylpolitik. Kanzler Friedrich Merz und sein Innenminister Alexander Dobrindt gehen inzwischen an Grenzen, auch an rechtliche, um die illegale Zuwanderung einzudämmen. Zumindest kurzfristig zeigt das Wirkung.

Um potenzielle Gefährder rechtzeitig zu stoppen, die sich schon in Deutschland aufhalten, sind alle Grenzkontrollen aber zwecklos. Hier helfen nur mehr Kompetenzen, Personal und bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden. Und vor allem: Konsequenz bei der Abschiebung.