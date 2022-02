"Soziale Taxonomie" der EU: Ist das noch freie und soziale Marktwirtschaft?

Mit der "sozialen Taxonomie" will die EU Unternehmen auf ihre Sozialverträglichkeit prüfen und entsprechend bewerten. Ein solcher Eingriff würde drastische Folgen nach sich ziehen.

Das Kapital ist ein scheues Reh. Wo es eine Gefahr wittert, flieht es und sucht sich einen anderen, sichereren Unterschlupf. Vor allem der Politik misstraut es. Wer, zum Beispiel, am Tag nach der Bundestagswahl Aktien des weltweit führenden Windkraftkonzerns Oerstedt gekauft hat, der eigentlich von der Regierungsbeteiligung der Grünen und ihrer Energiewende profitieren sollte, sitzt aktuell auf einem Minus von 24 Prozent. Hat unser Anleger dagegen Papiere des Ölriesen Shell gekauft, kann er sich im Moment über ein Plus von gut 26 Prozent freuen.

Nicht alles, was die Politik für ein gutes Investment hält, ist also auch ein solches. Trotzdem versucht die EU-Kommission genau das, nämlich Investitionen in gut und böse zu trennen. Mit Hilfe der “sozialen Taxonomie“, einem harmlos klingenden Begriff für einen radikalen Eingriff, will sie künftig festlegen, welche Unternehmen der Gesellschaft aus ihrer Sicht schaden und welche ihr nutzen. Das soll, so die Idee dahinter, die Gelder der Investoren aus die in den Augen der EU „richtige“ Richtung lenken.

Nach diesen Kriterien könnte die EU entscheiden, was "sozial" ist

Wer das soziale Label der EU nicht erhält, muss damit rechnen, dass Anleger bald einen Bogen um ihn machen oder er sich nur noch zu schlechteren Konditionen am Kapitalmarkt finanzieren kann. Nicht nur in der Rüstungsindustrie sind die Sorgen deshalb groß. Wie die Tabakkonzerne oder die Glücksspielbranche drohen auch die Waffenhersteller auf einer Art schwarzer Liste zu landen. Im ungünstigsten Fall bekämen sie überhaupt kein Geld mehr von den Banken. Arbeitsplätze wären in Gefahr.

Entschieden ist noch nichts, erste Beispiele für die Kriterien, nach denen die EU urteilen will, machen allerdings bereits die Runde. Molkereien oder Kaffeeröster etwa müssten nachweisen, dass sie ihren Bauern faire Löhne zahlen. Wohnungsbaugesellschaften müssten ausreichend Sozialwohnungen bauen, Pharmakonzerne dürften ihre Medikamente in Entwicklungsländern nicht zu teuer verkaufen, Immobilienverwalter es mit den Mieterhöhungen nicht übertreiben.

Flaggen der Europäischen Union vor dem Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Auch die Arbeitsbedingungen im Unternehmen selbst sollen eine Rolle spielen: Zahlt es auskömmliche Löhne, hat es einen Betriebskindergarten, genügend Frauen in Führungspositionen, regelmäßige Schulungen und eine betriebliche Altersvorsorge im Angebot? Selbst die Frage, ob ein Unternehmen brav seine Steuern zahlt oder ob es geschickt Steuerschlupflöcher nutzt, will eine von der EU-Kommission beauftragte Expertengruppe in den Kriterienkatalog mit aufnehmen. Zentrales Argument dabei: Die europäische Ökonomie müsse sozialer und nachhaltiger werden.

Wer entscheidet, ob ein Unternehmen zu den Guten oder Bösen gehört?

Der Ansatz, so gezielt privates Kapital in einschlägige Unternehmen und Projekte umzuleiten, hat allerdings seine Tücken. Abgesehen davon, dass eine derart rigide reglementierte Wirtschaft im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus den USA, Japan oder China bald ins Hintertreffen geriete: Darf eine politische Institution wie die EU-Kommission es sich überhaupt anmaßen, Unternehmen auf Positiv- und Negativlisten zu setzen? Verträgt sich das noch mit dem Anspruch unserer Marktwirtschaft, gleichermaßen frei und sozial zu sein? Und wer entscheidet am Ende, ob ein Unternehmen zu den Guten oder Bösen gehört? Wird ein Konzern wie Airbus anders behandelt als einer wie Rheinmetall, obwohl beide ihr Geld auch mit Rüstungs- und Militärprojekten verdienen, der eine mehr, der andere weniger?

Immense Bürokratie und hoher Verwaltungsaufwand wären die Folge

Umfragen zeigen, dass immer mehr Anleger nicht nur auf die Rendite achten, sondern ihr Geld sozial- und umweltverträglich investieren wollen. Auf der anderen Seite allerdings ist der Anteil nachhaltiger Fonds am gesamten Kapitalmarkt in Deutschland mit nicht einmal sieben Prozent eher gering. Die jüngste Einstufung von Atomkraft und Erdgas als „grüne“ Energien zeigt überdies, wie dehnbar der Anspruch der Nachhaltigkeit ist. Mit der sozialen Taxonomie würde die EU sich auf noch verminteres Gelände: Jede Menge Klagen von Unternehmen, die sich durch eine negative Einstufung gegenüber ihren Konkurrenten im Nachteil sehen, eine gigantische Überprüfungs- und Bewertungsbürokratie, sowie Berichtspflichten für die einzelnen Unternehmen, deren Kosten schnell in die Hunderttausende gehen können. Und überhaupt: Bestimmen nicht längst der Gesetzgeber und die Tarifpartner, was sozial und rechtens ist?

Wie die EU-Kommission all diese Klippen sicher umschiffen will, bleibt bisher ihr Geheimnis. Ursula von der Leyen sollte daher rasch die Stopptaste drücken. Ob ein Unternehmen für eine Gesellschaft von Nutzen ist, kann kein Kommissionsbeamter und auch kein Politiker bestimmen - das entscheiden seine Kunden Tag für Tag mit ihren Kaufentscheidungen.