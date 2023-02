Stark, aber allein: Das Horror-Szenario für die Union nach der Berlin-Wahl

In Berlin deutet sich an, was CDU und CSU auch im Bund drohen könnte: Selbst nach gewonnenen Wahlen am Rand zu stehen. Doch das kann vermieden werden.

Eine Wahl gewinnen und am Ende isoliert dastehen, ohne Chance, zu regieren: Dieses Schicksal droht ganz akut dem Sieger von Berlin, mittelfristig aber auch Friedrich Merz, Markus Söder und der gesamten Union. Kai Wegner, CDU-Spitzenkandidat in der Hauptstadt könnte theoretisch ein Zweierbündnis mit SPD oder Grünen anführen. Doch beide Landesverbände wollen lieber mit der Linkspartei weiterregieren.

Den Grund, dass sie der CDU am Ende wohl die kalte Schulter zeigen werden, haben die Konservativen SPD und Grünen selbst geliefert. In der Debatte um die Randale in der Silvesternacht schossen sie teils über das Ziel hinaus. Als die Berliner CDU etwa nach den Vornamen der Tatverdächtigen fragte oder Bundeschef Merz von Migrantenjungs als "kleinen Paschas" sprach, stand schnell der Rassismus-Vorwurf im Raum. Schwarz-Rot, Schwarz-Grün? Schon vor der Wahl praktisch kein Thema mehr.

Ein breites Links-Bündnis nach der Wahl in Berlin wäre kein Novum

"Dit is Berlin", könnte man nun sagen, die Politik in der Chaos-Metropole folgt eigenen Gesetzen. Doch so einfach ist es nicht: In Bremen ist vor vier Jahren genau das passiert, die CDU gewann die Wahl, doch die SPD regierte zusammen mit Grünen und Linkspartei einfach weiter. Das Tabu, dass die SED-Nachfolgepartei, in der die DDR-Verklärung blüht und Enteignung als Allheilmittel für einen kranken Wohnungsmarkt gilt, zumindest in den westlichen Ländern nicht an die Regierung gehört, war gebrochen. Selbst im Bund hatte ein "Breilibü", ein breites Linksbündnis vor der Wahl 2021 lange im Raum gestanden. Weder SPD noch Grüne schlossen es eindeutig aus.

Im alten Dreiparteiensystem der Bundesrepublik spielte, das war so anerkannt, eben die FDP das Zünglein an der Waage. Im heutigen Mehrparteien-Kosmos sind die Konstellationen komplizierter. In der Konsequenz drohen der Union schlichtweg die Möglichkeiten auszugehen. Denn der FDP, das hat sich erneut bei Landtagswahlen gezeigt, bekommt das Mitregieren als liberales Feigenblatt eines rot-grün dominierten Bündnisses nicht. Selbst wenn die Liberalen sich wieder aufrappeln können, wird es für schwarz-gelbe Koalitionen kaum mehr reichen. Mit der rechtspopulistischen AfD schließt auch die Union aus gutem Grund jede Zusammenarbeit aus – ebenso wie mit der Linkspartei.

Ein Zurück zur Großen Koalition scheint fürs vorerst sehr unwahrscheinlich

Mit wem also paktieren? Ein Zurück zur ungeliebten Großen Koalition ist für die Union in absehbarer Zeit wohl keine Option, in der weit nach links gerückten SPD sogar noch weniger. Ist die Zukunft also schwarz-grün? Diese Hoffnung auf konservativer Seite könnte auf Sand gebaut sein. Denn nicht überall sind die Grünen so pragmatisch wie unter Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Wo sie, wie in Berlin, Menschen den Kampf ansagen, die aufs Auto angewiesen sind, die industrielle Leistungsfähigkeit für kompromisslosen Klimaschutz riskieren, gehen die Sympathien im bürgerlichen Lager flöten. So oder so: Wenn die Grünen nach einer Wahl die Wahl haben, Juniorpartner der Union zu werden oder mithilfe von SPD und Linken erstmals die Kanzlerin oder den Kanzler zu stellen – was werden sie dann wohl tun?

In Bayern gibt es für die CSU mit den Freien Wählern noch einen akzeptablen Partner. Doch selbst im Freistaat ist das Szenario nicht mehr undenkbar: alle außer der AfD gegen die CSU. Für die Union bringt die Berlin-Wahl also zwei zentrale Erkenntnisse: Mit einem klaren Bekenntnis zu innerer Sicherheit lassen sich Mehrheiten gewinnen. Doch dem Drang, am rechten Rand zu fischen, sollten Söder und Merz tunlichst widerstehen. Denn ein paar Prozent Wähler von der AfD zurückzuholen, bringt wenig, wenn sich am Ende die möglichen Koalitionspartner abwenden.