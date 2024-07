Steuerrabatt für Zuwanderer: Das schafft böses Blut in den Betrieben

Ein fiktives Unternehmen, irgendwo in Deutschland. In einem Büro sitzen zwei Ingenieure, in etwa gleich alt und gleich gut ausgebildet. Sie arbeiten am gleichen Projekt - allerdings nicht für das gleiche Geld. Der eine, aus Osteuropa zugewandert, hat jeden Monat netto 300 Euro mehr als sein Kollege, der in Deutschland aufgewachsen ist und dort auch studiert hat. Wenn das für kein böses Blut in den Betrieben sorgt, was dann?

Mit ihrem Vorschlag, Fachkräfte aus dem Ausland mit Steuerrabatten zwischen 10 und 30 Prozent in den ersten drei Jahren in die Bundesrepublik zu locken, betreten Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner vermintes Gelände. Rechtlich, weil die Koalition mit einem solchen Lockangebot natürlich gegen das Prinzip der Steuergerechtigkeit verstoßen würde – und politisch, weil sie Millionen von Beschäftigten vor den Kopf stoßen würde, die das Land heute am Laufen halten und dafür keinen Steuernachlass bekommen, sondern im internationalen Vergleich mit die höchsten Steuern bezahlen. Dass ausgerechnet ein Kanzler der SPD, die angeblich Politik für die arbeitende Mitte machen will, den Weg in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in Büros, Fabriken und Krankenhäusern ebnen will: Undenkbar, sollte man meinen. Tatsächlich aber gelebte Ampelrealität.

Österreich gewährt nur Wissenschaftlern einen Nachlass

Ja, auch andere Länder versuchen, sich mit attraktiven Steuersätzen für gut ausgebildete Arbeitskräfte aus anderen Ländern interessant zu machen – die erfolgreichsten dieser Modelle aber unterscheiden sich doch sehr von der undifferenzierten Herangehensweise der Ampel. Österreich etwa reduziert die Einkommenssteuer nur für Professoren und andere etablierte Wissenschaftler, weil es seine Position im globalen Forschungswettbewerb stärken will. In Schweden gibt es nur für Spitzenmanager oder hochkarätige Experten, die sonst einen Bogen um das Land machen würden, Nachlässe. In Deutschland dagegen wäre das Angebot nach allem, was man bisher weiß, so breit gefächert, dass es praktisch für jede zugewanderte Fachkraft von der philippinischen Altenpflegerin über den indischen Programmierer bis zum Busfahrer aus dem Kosovo gelten würde. Konflikte wie der zwischen den Ingenieuren in unserem fiktiven Beispiel wären also an Zigtausenden von Arbeitsplätzen vorprogrammiert.

Auch sonst scheint der Vorschlag nicht wirklich durchdacht. Abschreckend wirken auf ausländische Fachkräfte auch hohe Mieten, Probleme bei der Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse oder die schwere deutsche Sprache – Probleme, die sich mit den Instrumentarien des Steuerrechts nicht lösen lassen. Deutschland muss als Standort insgesamt attraktiver und wettbewerbsfähiger werden, mit einer Entlastung der breiten Mitte und nicht nur der Zugewanderten, mit attraktiveren Gehältern für akademisches Spitzenpersonal wie in der Schweiz oder dem schnelleren Vermitteln von Arbeitslosen, die bereits hier leben.

Der Widerstand, der sich in der SPD und in Teilen der Grünen bereits gegen ihren Steuerrabatt regt, sollte Scholz, Habeck und Lindner zu denken geben. Ihre Analyse, nach der unser Steuersystem Menschen tendenziell eher verprellt als anzieht, ist ja nicht falsch. Dann aber müssen sie die Rahmenbedingungen für alle ändern und nicht nur für einige wenige. Im vergangenen Jahr sind mehr als 250000 Deutsche ausgewandert, die meisten von ihnen gut ausgebildete Fachkräfte, die nicht zuletzt wegen der hohen Steuern gehen. Diesen Aderlass zu stoppen, sollte eigentlich erste Ampelpflicht sein.