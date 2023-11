Temporäre Große Koalition? Dann doch besser Neuwahlen!

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz ist Friedrich Merz zwar nicht dabei, über den „Deutschlandpakt“aber indirekt beteiligt. Die Gemengelage führt zu einem unwürdigen politischen Schauspiel.

Mit den Worten, er wolle „da rein“, rüttelte der SPD-Politiker Gerhard Schröder einst am Gitter des (Bonner) Kanzleramtes. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz rüttelt gerade auch, er stellt es aber geschickter an. Der Sauerländer nutzt die mit den hohen Flüchtlingszahlen verbundene Aufregung, um direkt ins Machtzentrum vorzustoßen. Wer dieser Tage die politische Entwicklung verfolgt, reibt sich verwundert die Augen: Was macht Merz schon wieder im Kanzleramt? Kann Olaf Scholz nicht ohne den CDU/CSU-Fraktionschef regieren?

Kanzler Olaf Scholz hat keinen Plan B

Der Kanzler hat die Tür mit seinem „Deutschlandpakt“ weit aufgemacht. Die Offerte war als redliches Gesprächsangebot gedacht, entpuppt sich jedoch zunehmend als Drehbuch einer demokratieunwürdigen Aufführung. Merz nutzt den „Deutschlandpakt“ aus, um Druck zu machen. Vor dem Treffen des Kanzlers mit der Ministerpräsidentenkonferenz wurde das besonders deutlich: Die Union fordert, die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts mit ihrer geplanten Schnellpassvergabe zu stoppen. Die steht allerdings im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP – dreister geht es kaum noch.

Scholz hat gemerkt, dass die Union sein Angebot ausnutzt, kann aber keinen Plan B vorweisen. Appelle an die staatspolitische Verantwortung fruchten wenig, denn Merz will so sehr ins Kanzleramt einziehen, dass er aus diesem vermeintlichen Zeichen der Schwäche Kapital schlagen muss. Der CDU-Vorsitzende geht dabei ein hohes Risiko ein. Falls sich die unionsgeführten Bundesländer am Ende auf die Seite der Ampel schlagen, weil sie davon profitieren, hätte er mit seinem 26-Punkte-Forderungspapier zur Migrationspolitik das Nachsehen und würde als Verlierer dastehen.

Scholz und Merz haben den falschen Weg eingeschlagen

Das Scholz’sche Vorgehen wiederum nährt den Verdacht, dass er sich in der Ampel bei der Asylpolitik nicht auf seine Partner verlassen kann. Die Kapriolen insbesondere bei den Grünen stützen eine solche Vermutung. Wer heute auf Länderebene so redet wie Winfried Kretschmann und auf Bundesebene beim Parteitag Ende des Monats offenbar ganz andere Töne anschlagen will wie Omid Nouripour, bietet kein Bild der Zuverlässigkeit.

Scholz wie Merz haben den falschen Weg eingeschlagen. Wenn die Opposition Einfluss auf Regierungshandeln nehmen will, dann gibt es dafür nur einen Ort: Das Parlament. Im Bundestag muss Merz seine Reihen ebenso ordnen wie Scholz die seinen. Gelingt das nicht, gibt es nur einen Ausweg: Direkte Neuwahlen ohne den Umweg über eine temporäre Große Koalition aus SPD und Union. Die wäre ein noch größeres Theater als das, was die Wählerinnen und Wähler gerade erleben.

Lesen Sie dazu auch