Trump erhöht den Druck auf Putin

Donald Trump zieht die Daumenschrauben an. Wie zuvor schon im Nahen Osten erhöht der US-Präsident jetzt auch im Ukraine-Konflikt den Druck und lässt seine Regierung empfindliche Sanktionen gegen Russland verhängen. In Kombination mit den neuen Strafmaßnahmen der EU dürften die in den nächsten Wochen durchaus ihre Wucht entfalten. Ob sie Wladimir Putin zum Einlenken bewegen, steht dagegen auf einem anderen Blatt. Bisher sieht es nicht danach aus.

Trump hat die Geduld mit Putin verloren

So gesehen hat Trump das in Ungarn geplante Treffen mit Putin aus guten Gründen abgesagt. Im August, in Alaska, ist ein ähnlicher Versuch ja schon einmal gescheitert, groß inszeniert, in der Sache aber ohne nennenswerten Nährwert. Deshalb, vor allem, ändert Trump jetzt seine Strategie und folgt der europäischen Sanktionslogik. Deren Erfolg ist zwar ebenfalls überschaubar, das Signal an Putin jedoch ist klar: Die Reihen in der westlichen Welt schließen sich. Trump, so sprunghaft er auch sein mag, hat die Geduld mit dem Quasi-Monarchen aus Moskau verloren. Anstatt ihn durch seine Aufmerksamkeit zu adeln, geht er erkennbar auf Abstand.

Ein weiteres Treffen macht erst Sinn, wenn Putin nicht mehr mauert, sondern ernsthaft zu Verhandlungen bereit ist. Dann allerdings muss auch der Präsident mit dem Tisch sitzen, dessen Land in diesem Krieg am meisten zu verlieren hat: Wolodymyr Selenskyj.