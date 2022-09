Ukrainische Truppen rücken vor und bringen Putin in eine Zwickmühle

Die ukrainischen Streitkräfte verzeichnen spektakuläre Geländegewinne. Genau an diesem Schlüsselpunkt des Krieges muss der Westen seine Unterstützung ausweiten.

Jetzt scheint genau das zu passieren, was sich viele nicht vorstellen konnten oder wollten. Die Kiewer Ankündigung einer Offensive war alles andere als Schaumschlägerei, um die Stimmung der leidgeprüften ukrainische Bevölkerung aufzuhellen. Die Meldungen über dramatische Bodenverluste der russischen Streitkräfte verdichten sich und bringen Wladimir Putin in eine gefährliche Situation. Längst fordern Militärexperten und noch radikalere Nationalisten als der Präsident selber die allgemeine Mobilmachung.

Der russische Präsident Wladimir Putin wollte immer vermeiden, dass aus der militärischen "Spezialoperation", der die Generalmobilmachung erfordert. Genau dies fordern einige Nationalisten angesichts der jüngsten Rückschläge an der Front. Foto: Gavriil Grigorov, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa

Das würde bedeuten, dass nicht mehr in erster Linie junge Männer aus den weit abgelegenen Provinzen Russlands die Drecksarbeit machen müssten, sondern auch diejenigen, die in den Parks und Cafés von Moskau oder Sankt Petersburg den Spätsommer genießen, als wäre die Welt in Ordnung. Putin fürchtet das böse Erwachen der Massen in den Metropolen.

Die Erfolge der ukrainischen Armee beweisen, dass die Waffenlieferungen, gepaart mit der Willenskraft der Soldaten und Soldatinnen, Wirkung zeigen. An diesem Schlüsselpunkt des Krieges sollten sie qualitativ und quantitativ ausgeweitet werden.

Putin und seine Anhänger müssen spüren, dass der verbrecherische Angriffskrieg sich nun gegen sie selber wendet.

Lesen Sie dazu auch