Unser Wohlstand ist in Gefahr!

Eine junge Familie in den späten sechziger Jahren: Der Vater verdient das Geld als Arbeiter oder kleiner Angestellter, die Mutter hat sich wie selbstverständlich für ein Leben als Hausfrau entschieden, beide haben früh geheiratet, sich ein Häuschen gebaut und ihre Kinder im sicheren Wissen zur Schule geschickt, dass es ihrer Generation einmal besser gehen würde als der ihrer Eltern – ganz egal, ob sie studieren oder sich für eine klassische Ausbildung entscheiden. Deutschland war ein Land voller Chancen, etwas Fleiß und Ehrgeiz vorausgesetzt.

Dieses Aufstiegsversprechen, von Ludwig Erhard einst mit dem Ziel „Wohlstand für alle“ ins Herz der sozialen Marktwirtschaft gepflanzt, löst Deutschland schon lange nicht mehr ein. Immer mehr Schüler verlassen ihre Schulen ohne Abschluss, ein Eigenheim können sich heute auch viele Akademikerfamilien nicht mehr leisten, und der große sozialdemokratische Anspruch, dass Kinder aus der Arbeiterklasse die gleichen Chancen im Leben haben sollen wie die aus den vermeintlich besseren Ständen, hat sich ebenfalls als Illusion erwiesen.

Jedes fünfte Kind lernt nicht mehr richtig lesen

Jedes fünfte Kind lernt in der Grundschule nicht mehr richtig lesen, und natürlich spielt dabei die soziale Herkunft eine Rolle. Das hat mit den Schwächen des Bildungssystems zu tun, mit fehlenden Deutschkenntnissen der Zugewanderten, aber auch mit einem Sozialstaat, der die Balance zwischen Fördern und Fordern nicht mehr halten kann. Dazu kommen ein neues Verständnis von Leben und Arbeiten, die berühmte Work-Life-Balance, und der rasante Wandel in der Arbeitswelt selbst. Informatiker, zum Beispiel, war lange Zeit ein Beruf mit großer Zukunft, gut bezahlt und prestigeträchtig. Mittlerweile jedoch ersetzt die Künstliche Intelligenz immer mehr Programmierer.

Leistung lohnt sich in vielen Unternehmen zwar noch immer, aber das Verständnis von Leistung ist heute ein anders. Eine Generation, die keine Überstunden mehr schieben will, sondern sich lieber in Sabbaticals flüchtet, ins Job-Sharing und in Vier-Tage-Wochen, entwertet das alte Aufstiegsversprechen sehr bewusst. Weniger Arbeit heißt schließlich auch: weniger Verdienst. Und Teilzeitstellen bringen später auch nur Teilzeitrenten. Auf der anderen Seite des Spektrums, jenseits der akademischen, gut ausgebildeten Milieus ist die soziale Absicherung wiederum so gut, dass mache Familie auch leistungslos mit dem Bürgergeld über die Runden kommt.

In anderen Ländern lebt und arbeitet es sich besser

Es ist vor allem die Mittelschicht, die in Deutschland seit Jahrzehnten schrumpft, das Rückgrat der Wirtschaft– -Facharbeiter, Ingenieure, Handwerker. Sie halten einen Staat am laufen, der Leistung nicht belohnt, sondern von jedem zusätzlich verdienten Euro immer noch mehr an Steuern und Abgaben für sich einfordert. Einen Staat, den Angela Merkel in ihren ersten Kanzlerjahren noch zur Bildungsrepublik machen wollte, dessen Bildungssystem im internationalen Vergleich aber immer weiter zurückfällt. Einen Staat auch, aus dem immer mehr Akademiker, aber auch Krankenschwestern und Installateure abwandern, weil es sich in Ländern wie der Schweiz, Österreich oder Norwegen besser lebt und arbeitet.

Ein Exodus der Gebildeten und Ausgebildeten bei gleichzeitiger Zunahme des Prekariats: Zu welchen gesellschaftlichen Verwerfungen eine solche Entwicklung führen würde, darüber lässt sich heute nur spekulieren. Ludwig Erhard jedoch hatte schon 1962 so eine Ahnung: Den Wohlstand zu bewahren, unkte er da, sei ungleich schwerer als ihn zu erwerben.