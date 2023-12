Vollbremsung für die Verkehrswende auf der Straße

Die Hersteller springen zwar ein, aber die Entscheidung der Bundesregierung E-Autos nicht mehr zu fördern, nimmt dem Projekt den letzten Schwung und gefährdet das große Ganze.

Für den Ruf des Projekts Verkehrswende ist der Schaden jetzt schon gewaltig. Dass die Hersteller nun zeitweise übernehmen, was der Staat an Umweltprämie nicht mehr zahlt, weil er spart, ist zwar kulant, allerdings wird das die Gemüter der Kundinnen und Kunden mit Blick auf die Bundesregierung nicht beruhigen. So kurzfristig wie der Förderstopp angekündigt und so klandestin wie er kommuniziert wurde, schafft man kein Vertrauen. Und man gefährdet eben das große Ganze.

Die Ampel war mal als Fortschrittskoalition angetreten, wollte den Klimaschutz massiv voranbringen und 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf Deutschlands Straßen fahren sehen. Diese Zielmarke zu erreichen, wird nun noch schwerer. Hinzu kommt, dass - zumindest von deutschen Herstellern - wenig kleine Elektroautos angeboten werden. Das ist bedauerlich, da der Fahrspaß mit den kleinen - und bezahlbaren - Flitzern groß ist.

Nun wird wohl wieder vermehrt Verbrenner gefahren

Zugleich bleibt die Bahn marode und das 49-Euro-Ticket wird gefühlt so lange zerredet, bis auch die letzten dessen anfänglichen Erfolg vergessen haben. Die Deutschen sind weiter auf das Auto angewiesen. In der Masse nun wohl wieder vermehrt auf Verbrenner. Die jetzige Vollbremsung nimmt der Verkehrswende den letzten Schwung.

Lesen Sie dazu auch