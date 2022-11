Wahl muss wiederholt werden: Berlin präsentiert sich erneut als Chaos-Hauptstadt

Die verpfuschte Wahl in Berlin markiert einen neuen Tiefpunkt in der Geschichte der Hauptstadt. Das schadet dem Ansehen der Demokratie.

Berlin hat seinen Ruf als Chaos-Hauptstadt mal wieder voll bestätigt: Die Wahlen zu Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlungen und teils wohl auch zum Bundestag müssen wegen schwerster Mängel in Vorbereitung und Durchführung wiederholt werden. Es ist zum Verzweifeln: Nichts scheint zu klappen in der Metropole mit ihren 3,5 Millionen Menschen, zumindest nichts, was mit Planung, Organisation oder Verwaltung zu tun hat.

Die Beispiele reichen vom Großflughafen BER, der neun Jahre später eröffnet und mindestens sechs Milliarden Euro mehr gekostet hat als ursprünglich geplant, bis weit in den Alltag hinein. Über die krassesten Fälle berichten örtliche Boulevardmedien täglich, zuletzt etwa über die Frau, die monatelang keinen Termin beim Bürgeramt bekam, um ihren Pass zu verlängern. Dann aber ein Verwarnungsgeld zahlen musste, weil sie "vorsätzlich" monatelang keinen gültigen Ausweis besessen habe.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wahl-Debakel in Berlin markiert neuen Tiefpunkt auf der Liste des Versagens

Das hanebüchene Chaos am Super-Wahlsonntag im vergangenen September markiert nun einen neuen Tiefpunkt in der langen Geschichte des Berliner Organisationsversagens. Drei Wahlen und ein Volksbegehren zugleich? Anspruchsvoll, aber in Großstädten mit ambitionierter Verwaltung durchaus zu stemmen. Nur ausgerechnet in der deutschen Hauptstadt nicht. Das untergräbt das Vertrauen in die Demokratie und ist Wasser auf die Mühlen all derer, die sie ablehnen.

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, heißt es im Grundgesetz, und ausgeübt wird sie demnach vorrangig in Wahlen und Abstimmungen. Diese müssen deshalb über alle Zweifel erhaben sein. Und sind es in aller Regel auch. Erst zweimal wurden Landtagswahlen in der Bundesrepublik wiederholt. Doch diesen Entscheidungen lagen andere Ursachen zugrunde als nun in Berlin. Nach der Bürgerschaftswahl 1991 in Hamburg hatten einige CDU-Mitglieder die Rechtmäßigkeit der Kandidatenkür in den eigenen Reihen angezweifelt. In Schleswig-Holstein klagten Grüne und Linke gegen die Wahl von 2009, es ging um grundsätzliche Zweifel am Landeswahlgesetz. Die Wiederholung einer Wahl wegen organisatorischen Versagens dagegen ist einzigartig. Ach, Berlin.

Lesen Sie dazu auch