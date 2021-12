Warum es für die Bundesländer schlau ist, jetzt Schulden zu machen

60 Milliarden Euro neue Schulden haben die Bundesländer wegen der Corona-Krise aufgenommen. Klingt erst einmal schlimm. Ist es aber nicht.

Die Nachricht von 60 Milliarden Euro an neuen Länder-Schulden sieht zunächst wie ein Beleg für die Dysfunktionalität des deutschen Finanzsystems aus. So schlimm ist es allerdings bei weitem nicht. Zunächst einmal mussten die Länder weniger Kredite aufnehmen als befürchtet.

Der Grund: Die Folgekosten der Pandemie sind für sie geringer ausgefallen, weil der Bund in der Krise das Füllhorn ausschüttete und alle Ebenen des Landes flüssig hielt. Der Staat kann jedoch nicht weiterhin Milliarden Euro an die Länder weiterreichen, wenn er im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten will.

Kredite sind billig: Es ist schlau, für Investitionen Schulden zu machen

Kredite sind noch billig zu haben, ein Ende der lockeren Geldpolitik jedoch deutet sich an. Wohl dem, der jetzt, wie Bayern, noch einmal zulangt. Das Geld wird für die noch kommenden Herausforderungen der Pandemie gebraucht und für Investitionen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Die Rückzahlung dürfte kein Problem sein. 2018 erzielten die Länder Haushaltsüberschüsse von knapp 20 Milliarden Euro. 2019 lag das Plus bei 17 Milliarden Euro. Es spricht derzeit nichts dagegen, dass es wieder so kommt.

