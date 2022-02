Warum Markus Söders Koalition mit dem Volk wackelt

Auf dem Höhepunkt seiner Popularität war klar, wofür der bayerische Ministerpräsident steht. Heute wissen die Bayern das nicht mehr so genau - und der Rückhalt schwindet.

Horst Seehofer hat einst eine schöne Erklärung für unvermittelte politische Richtungswechsel formuliert. Er sei eine „Koalition mit dem Volk“ eingegangen, sagte der damalige bayerische Ministerpräsident pathetisch – und meinte damit: Ändert sich die Stimmung, sind Politiker geradezu verpflichtet, ihren Kurs zu überprüfen und gegebenenfalls nachzujustieren.

Seehofers Nachfolger Markus Söder hat ein ähnliches Politikverständnis. Er spürt früher als andere, wenn der Wind sich dreht. Doch seine Popularität war dann am größten, als er entschlossen voranging, ohne erst mal die Stimmung auszuchecken.

Selbst Kritiker zollten Markus Söder Respekt für seine konsequente Corona-Politik

Selbst Kritikern nötigte die rigorose Linie des CSU-Chefs im Kampf gegen Corona Respekt ab. Heute allerdings weiß keiner mehr so genau, wofür Söder steht. Eklatantestes Beispiel: Als die längst beschlossene Impfpflicht für das Pflegepersonal ins Wanken geriet, wollte er das Gesetz, das er selbst gefordert hatte, plötzlich nicht umsetzen. Seine Argumente (drohende Kündigungswelle in Heimen und Kliniken und verändertes Virus) sind ja absolut nachvollziehbar, aber eben nicht neu.

Söders Image als wind- und wetterfester Macher leidet unter solchen Volten. Der Rückhalt unter den Bürgerinnen und Bürgern ist massiv eingebrochen. Wer eine Koalition mit dem Volk eingehen will, darf nicht nur das richtig finden, was gerade populär ist – er muss eine eigene Idee davon vorlegen, was richtig ist.

Lesen Sie dazu auch