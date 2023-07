Warum Spaniens Konservative ihren Sieg nicht feiern können

Spitzenkandidat Feijoo wird wohl keine stabile Regierung bilden können. Das liegt vor allem daran, dass er sein Schicksal an eine ultrarechte Partei gebunden hat.

Das konservative Lager hat in Spanien einen bitteren Sieg geholt. Spitzenkandidat Feijoo von der Volkspartei verfehlte zusammen mit seinem potenziellen Koalitionspartner, der ultrarechten Partei Vox, die absolute Mehrheit. Er wird wohl keine tragfähige Regierung bilden können.

Feijoo büßte dafür, dass er sein Schicksal an die reaktionäre Rechtsaußenpartei gebunden hatte. Das verschreckte manch konservativen Wähler. Und stärkte zugleich das Lager um den sozialdemokratischen Premier Sánchez.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Doch auch er wird es nicht einfach haben, mit seiner Minderheitsregierung aus Linksalternativen und Sozialdemokraten weiterzumachen. Dieses Wackelkabinett war bisher schon von den Separatistenparteien in der spanischen Region Katalonien abhängig.

Warum nicht mal über eine Große Koalition in Spanien nachdenken?

Angesichts dieser schwierigen Lage der Nation fragt man sich, warum die beiden großen spanischen Traditionsparteien, Sozialdemokraten und Konservative, nicht einmal auf die Idee kommen, mit Gemeinsamkeit statt mit Grabenkämpfen die Probleme des Landes zu lösen.

Herausforderungen gibt es in Spanien genug: Die Arbeitslosenquote beispielsweise ist so hoch wie in keinem anderem EU-Staat. Dazu drücken horrende Schulden das Land. Eine tragfähige Regierung wäre auch im Sinne Europas.

Lesen Sie dazu auch