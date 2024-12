Warum wir Elon Musk ernstnehmen sollten

Natürlich kann man die Frage stellen, warum uns die intellektuell doch eher überschaubare Analyse eines amerikanischen Unternehmers zur politischen Lage in Deutschland überhaupt kümmern muss. Wäre es nicht souveräner, den seltsamen Gastbeitrag von Elon Musk in der Welt samt Wahlempfehlung für die AfD ins Leere laufen zu lassen? So einfach ist es leider nicht. Denn es geht hier eben nicht um Meinungsfreiheit oder den Streit um die besseren Argumente. Es geht darum, dass ein Multimilliardär, der sich bereits die Gunst des nächsten US-Präsidenten erkauft hat, rücksichtslos versucht, weltweit politische Instabilität zu schüren, Bestehendes einzureißen, um anschließend etwas Neues aufbauen zu können - nach seinen eigenen Regeln.

AfD und „Welt“ sind für Elon Musk Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist er selbst

Musk hat ganz offensichtlich keinen Schimmer davon, wofür die AfD steht. Ihm ist auch die Zeitung völlig egal, die ihm den Platz für seine Propaganda zur Verfügung gestellt hat. Er hat nicht einmal ihren Namen richtig geschrieben. Politiker, Medien und soziale Netzwerke sind für ihn nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist: er selbst. Umso naiver wirken die unterwürfigen Anbiederungsversuche mancher Journalisten, aber auch von Parteivorsitzenden wie Alice Weidel (AfD) oder Christian Lindner (FDP), die sich wie Groupies öffentlich an Musk heranschmeißen, um für ein paar Sekunden seine Aufmerksamkeit zu erregen. Und geradezu albern wird es, wenn nun voller Pathos das hohe Lied auf die Meinungsfreiheit gesungen wird.

Ja, natürlich muss man verquere politische Positionen aushalten und diskutieren. Das nennt man Pluralismus, es ist die Grundlage einer Demokratie. Und selbstverständlich ist nicht jeder gleich ein Extremist, nur weil er von dem abweicht, was die Mehrheit denkt oder für richtig hält — nichts anderes nämlich bedeutet das zum politischen Kampfbegriff verkommene Wort „Mainstream“ ja eigentlich. Aber es ist wirklich grotesk, zu unterstellen, man würde die Meinung eines Elon Musk unterdrücken, wenn man es ablehnt, seine schlichten Thesen abzudrucken oder ins Wahlprogramm zu schreiben.

Es ist grotesk, Meinungsfreiheit zu fordern, wenn es um Musk geht

Der 53-Jährige ist der reichste Mann der Welt, er hat sich eine eigene Social-Media-Plattform mit mehreren hundert Millionen Nutzern gekauft und gilt als einflussreichster Einflüsterer des bald wieder mächtigsten Mannes der Welt. Als unterdrückte Minderheit kann man Musk nun wirklich nicht bezeichnen. Und die Ironie der Geschichte: Er selbst ist ja dabei, das einstige Twitter zu einer Propagandaschleuder umzubauen, in der eben nicht mehr alle Meinungen stattfinden, sondern gefiltert, gestärkt oder aussortiert werden.

Was also soll es bringen, ihn derart zu hofieren? Dankbarkeit sollten Politiker und Journalisten jedenfalls nicht erwarten. „Die alten Medien müssen sterben“, lautet eine seiner Forderungen. Das scheint auch für die alten Parteien zu gelten, die natürlich Fehler machen, aber das Land doch über Jahrzehnte stabil getragen haben. Musk will Disruption um jeden Preis - also die Störung, den Zerfall etablierter Systeme. Ein Blick in die USA und auf die von Trumpisten gekaperten einst so stolzen Republikaner lässt erahnen, wo das endet.

Als Unternehmer kann man von Musk lernen, als Politiker nicht

Als Unternehmer hat Musk diese Risikofreude, den Mut, alte Muster aufzubrechen und völlig neu zu denken, erfolgreich gemacht. Hier, und ausdrücklich nur hier, kann man sich durchaus etwas von ihm abschauen. Wenn aber Politiker derart rücksichtslos und egozentrisch handeln, droht am Ende eben nicht eine Firmenpleite, sondern die Spaltung, der Kollaps eines Landes und dessen, was eine Gesellschaft zusammenhält. Deshalb muss es uns bekümmern, wenn Elon Musk und seine Steigbügelhalter hierzulande versuchen, die Stimmung in Deutschland zu beeinflussen.