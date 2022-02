Washingtons laute Töne sollen die westlichen Verbündeten einen

Die US-Regierung warnt vor einem russischen Angriff auf die Ukraine. Wer darin Panikmache sieht, täuscht sich. Die Rhetorik soll die Verbündeten hinter Sanktionsdrohungen versammeln.

Sind das Panikmache und Propaganda, wie Moskau kritisiert? Seit Wochen fährt die US-Regierung eine ungewöhnlich offensive Kommunikationsstrategie in der Ukraine-Krise. Sie verbreitet Geheimdienstinformationen über russische Truppenbewegungen und nennt mögliche Opferzahlen. Nun verschärft sie den Ton weiter und warnt vor einem Moskauer Angriff möglicherweise noch während der Olympischen Spiele.

Nicht überall wird die Strategie verstanden. Schon unkt man in den Echokammern des Internets, Joe Biden habe mit einem "Weltkrieg" gedroht. Das Gegenteil ist wahr: Der US-Präsident warnte Amerikaner in der Ukraine, nicht auf eine Evakuierungsaktion zu setzen, weil dazu US-Soldaten ins Land kommen müssten. Das aber werde nicht passieren: "Das wäre ein Weltkrieg".

Foto: Alexei Nikolsky, dpa

Das Weiße Haus will die Verbündeten hinter sich versammeln

Tatsächlich spricht nichts dafür, dass Biden einen militärischen Konflikt anheizen möchte. Der Präsident sieht China, nicht Russland, als strategischen Gegner der USA. Er hat mit hohen politischen Kosten den Afghanistan-Krieg beendet. Und er regiert ein kriegsmüdes Land, dessen Bevölkerung sich jenseits der Washingtoner Denkfabriken herzlich wenig um den Donbass schert.

Bidens laute Rhetorik dient einem anderen Ziel: Er will die Verbündeten sensibilisieren und hinter harten Sanktionsdrohungen versammeln. Vor allem aber will er Putins Desinformationskampagnen durchkreuzen. Dass die aggressive Veröffentlichung amerikanischer Geheimdiensterkenntnisse in der Öffentlichkeit auch auf Skepsis stößt, kann angesichts der Erfahrungen mit Falschinformationen im Irak-Krieg nicht verwundern. Doch damals sollte ein Krieg begründet werden. Nun geht es darum, einen Krieg zu verhindern. Das ist ein ziemlich substantieller Unterschied.