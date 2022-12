Wenn der Job die Seele krank macht: Unternehmen sind in der Pflicht

Psychische Leiden bei Arbeitnehmern sind noch immer mit Tabus besetzt. Das muss sich ändern. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.

Depression, Burn-out oder Angststörungen haben in unzähligen Fällen direkt mit einer Arbeitswelt zu tun, die sich rasend schnell verdichtet. So empfinden immer mehr Menschen ihren Job, den sie ja eigentlich gern erledigen, als Tretmühle oder Hamsterrad. Das Gefühl, niemals fertig zu werden, Sklave digitaler Abläufe zu sein und stets erreichbar, es führt irgendwann zum Kollaps der Seele. Doch anders als der kaputte Rücken des Bauarbeiters oder der Herzinfarkt des Managers sind psychische Krankheiten in unserer Leistungsgesellschaft noch immer mit Tabus belegt.

Teil des Leids der Betroffenen ist die Scham, nicht belastbar, nicht hart, nicht fleißig genug zu gelten – so falsch das sein mag. Es ist kaum überraschend, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Das zeigt nämlich keineswegs, dass sie weniger widerstandsfähig sind. Sondern vielmehr, dass sie zusätzlich zum Beruf noch immer den Löwenanteil an Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege kranker Angehöriger stemmen. Krisen wie die Corona-Pandemie potenzieren die Belastung, bis sie nicht mehr auszuhalten ist.

Psychisch Erkrankte zahlen einen zu hohen Preis

Die nackten Zahlen zeigen: Das Problem ist ein strukturelles. Nicht die Betroffenen müssen sich schämen, die Gesellschaft als Ganzes sollte sich dringend Gedanken machen, wie sie Abhilfe schaffen kann. Es ist schrecklich, dass für psychisch Erkrankte viel zu wenig Therapie- und Klinikplätze zur Verfügung stehen – das muss sich schnell bessern. Genauso wichtig ist es, Arbeitsbedingungen zu fördern, die gar nicht erst krank machen. Unternehmen sollten damit nicht warten, bis der Gesetzgeber sie zwingt.

Angesichts des sich verschärfenden Mangels an Arbeitskräften kann es keine Lösung sein, die vorhandenen immer weiter zu belasten. Sinnvoll, auch ökonomisch, ist das Gegenteil: Dafür zu sorgen, dass die Menschen im Betrieb den ganzen Marathon eines Berufslebens möglichst gesund durchstehen, körperlich wie seelisch. Ein Arbeitsumfeld, in dem niemand dauerhaft überfordert wird, verhindert nicht nur teure Ausfälle. Es ist auch das beste Argument, neue Kräfte zu gewinnen.

