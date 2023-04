Wer beim Arzt zahlt, braucht auch Informationen

Mediziner bieten immer häufiger Zusatzleistungen an, für die Patienten selbst zahlen müssen. Dabei ist der Nutzen umstritten.

Für Patientinnen und Patienten ist es eine der unangenehmsten Situationen. Es geht um die eigene Gesundheit, an der man schließlich auch nicht sparen will. Doch wer kann wirklich beurteilen, ob die Ultraschalluntersuchung beim Frauenarzt, die Zusatzleistung beim Augenarzt oder die Sauerstofftherapie gegen Long Covid wirklich helfen? Ist nur die Krankenkasse zu geizig? Will der Arzt das Geschäftskonto aufbessern?

Es gibt kaum noch einen Arztbesuch, bei dem sich die Frage nicht stellt, ob man Leistungen selbst übernehmen will. Und an 35 Euro soll es schließlich nicht scheitern, wenn es darum geht, eine Krebserkrankung frühzeitig zu erkennen.

Patienten müssen Aufklärung einfordern

Doch genau da liegt der Haken. So eindeutig wie es scheint, ist der Nutzen der sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen längst nicht. Manche, wie etwa Reiseschutzimpfungen, sind klar empfehlenswert.

Andere entlasten vor allem den eigenen Geldbeutel. Patientinnen und Patienten wird kaum etwas anderes übrig bleiben, als zumindest eine Leistung aktiv einzufordern: Aufklärung. Denn nur wer weiß, welche Vor- und Nachteile eine Behandlung hat, kann überhaupt eine Entscheidung treffen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch