Wer regiert eigentlich das Land? Die Ampel verbreitet Hoffnungslosigkeit

Die Ampel-Koalition kann sich im Haushaltsstreit nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Dabei ist die Lage ernst.

Abgesagte Reisen, falsche Behauptungen, ein unklarer Fahrplan: Ist das noch eine Regierung? Da das Ampel-Chaos die Wählerinnen und Wähler in dieser Frage gerade ratlos zurücklässt, mag ein Blick in den Duden helfen. Eine „Regierung“ sei, heißt es dort, das oberste Organ eines Staates, das die richtunggebenden und leitenden Funktionen ausübt. Sie sei die Gesamtheit der Personen, die ein Land regieren. Man lernt: Der Duden kann also auch witzig sein.

Natürlich ist die Lage überhaupt nicht komisch. Ernst ist sie mit Blick auf die finanzielle Situation, nachdem das Karlsruher Urteil ein Loch von 60 Milliarden Euro in die Finanzplanung gerissen hat. Bitterernst ist sie mit Blick auf das Theater, das die Ampel aufführt.

Deutschland muss sich keine allzu großen Sorgen über einen Absturz machen

Zunächst zum Geld: Noch ist nicht klar, wie groß das Loch tatsächlich ist, das es zu stopfen gilt. Wenn die 17 Milliarden Euro stimmen, die Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP) ins Spiel gebracht hat, dann ist die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos. Die Summe ist gewaltig, für eine der größten Volkswirtschaften der Welt aber durchaus noch beherrschbar.

In den Ratings der großen Agenturen bekommt Deutschland immer noch Bestwerte, anders als Frankreich beispielsweise. Wenn neue Kredite hermüssten, dann ließen die sich zu guten Konditionen besorgen. Die Staatsschuldenquote ist zuletzt leicht gesunken. Deutschland liegt da im europäischen Mittelfeld und muss sich Gedanken über die Generationengerechtigkeit und natürlich über die Schuldenbremse, aber insgesamt noch keine allzu großen Sorgen über einen Absturz machen.

Es ist ein Überbietungswettbewerb um Kürzungsvorschläge entstanden

Hoffnungslosigkeit macht sich hingegen beim Blick auf die Ampel breit. Die streicht Reisepläne zusammen, vermittelt damit ein Bild hektischer Betriebsamkeit, und ist in einen Überbietungswettbewerb um Kürzungsvorschläge eingetreten. Wo es doch jetzt am besten wäre, sich ins stille Kämmerlein zurückzuziehen und erst mit einem fertigen Plan wieder herauszukommen. Stattdessen werden Vorschläge wie der nach einer Aussetzung der Bürgergelderhöhung unterbreitet, vom dem sich jetzt erweist: Das lässt sich gar nicht umsetzen. Es entsteht der Anschein von Durcheinander, die Unsicherheit in der Bevölkerung steigt.

Möglicherweise gibt es diese Woche eine Einigung, womöglich zieht sich der Haushaltsstreit aber auch bis ins neue Jahr. Ersteres würde den Schaden begrenzen. Letzteres würde ihn nur dann nicht über die Maßen vergrößern, wenn ein klarer Fahrplan kommuniziert wird und die Menschen wüssten, woran sie mit ihrer Regierung sind.