Wer Uneinlösbares verspricht, fördert die Wut auf die Politik

Vieles ist schiefgelaufen in der Asyldebatte der vergangenen Jahre. Reale Probleme wurden beiseite gewischt, weil die Angst zu groß war, dass allein die Diskussion darüber die Rechten stärken würde. Bis heute vermischen selbst Spitzenpolitiker leichtfertig die Themen Asyl und Zuwanderung, schwärmen von Fachkräften, die aus Syrien und Afghanistan kommen. Europäische Ansätze, die so dringend nötig wären, sind noch im Augenblick ihres Beschlusses Makulatur, weil der lange Atem für die Umsetzung fehlt.

Und da die Stimmung gedämpft ist nach den Landtagswahlen im Osten, kommt die Taktik dazu, von dem sich die Politik viel zu erwarten scheint: Erst einmal viel versprechen – ob es am Ende eingehalten wird, interessiert hoffentlich niemanden mehr. Dass die Rechnung nicht aufgeht, zeigen wiederum genau die Wahlergebnisse, wie sie AfD und BSW erzielen. Es ist ein politischer Teufelskreis. Wenn sogar bürgerliche Parteien wie die CDU und CSU, aber auch die SPD dieser Versuchung nicht mehr widerstehen können, sollte die Mitte der Gesellschaft aufhorchen. Fast schon beängstigend sind Sätze, wie sie unter anderem Söder ausspricht. Nicht mehr die Gerichte sollten entscheiden, sondern die Politik. Wer so etwas sagt, stellt nicht weniger als den Rechtsstaat und die wichtigste Säule unserer politischen Ordnung infrage: die Gewaltenteilung.

Migrationsdebatte und die Ampel: Wer sich an Gesetzen stört, muss sie ändern

Ein Ministerpräsident, der Rechtsprechung nach politischem Gutdünken fordert, sollte zumindest einkalkulieren, dass die Macht auch einmal bei jenen landen kann, die ganz eigene Ziele verfolgen. Gerade in Zeiten, in denen der Ton rauer wird, braucht es das Bekenntnis zu klaren Regeln. Alles andere ist Schönwetter-Demokratie. Ohnehin übersieht derjenige, der im Asylstreit Gerichte diffamiert, einen wichtigen Punkt: Richter wenden die Gesetze an, die von der Politik ausgearbeitet worden sind. Sollte die Union zum Schluss kommen, dass mit den juristischen Grundlagen die Probleme unserer Zeit nicht mehr bewältigt werden können, muss sie um Mehrheiten werben, um sie zu ändern. Wer das will, sollte den Mut haben, genau das auszusprechen.

Das gilt auch für Friedrich Merz, der leichthändig mit den Stichworten der „Zurückweisung an Grenzen“ und des „Aufnahmestopps“ hantiert. Dass dies ohne Änderung des Grundgesetzes kaum möglich wäre, erwähnt er höchstens im Kleingedruckten. Das Recht auf Asyl ist nicht nur dort fest verankert, sondern auch in internationalen Verträgen. Sollte sich Deutschland hier wirklich für einen Sonderweg entscheiden, könnte man die Europäische Union zum reinen Wirtschaftsverbund umfunktionieren oder sie gleich zu Grabe tragen. Das ist möglich, die Frage ist, ob es gut wäre.

Wir brauchen in der Asyl-Debatte mehr Europa, nicht weniger

Wie holprig der Boden ist, zeigt ein anderes Beispiel, das der Grenzschließungen. Vielleicht braucht Deutschland jetzt dieses Symbol, um wieder zur Ruhe zu kommen. Auch die Zahl der Flüchtlinge wird dadurch sinken – aber kaum in dem Maß, das sich die Regierung wünscht. Wie schwierig es wird, zeigt schon die erste Reaktion der Österreicher, die gar nicht daran denken, die dort Gestrandeten zurückzunehmen. Das Dublin-Verfahren wird so zur Lachnummer.

Ja, auch Deutschland benötigt eine Asylwende. Es ist das bestimmende Thema unserer Zeit. Doch dazu brauchen wir mehr Europa, nicht weniger. So bitter es ist: Asylpolitik ist eine Politik der kleinen Schritte. Wer anderes vorgibt, der ist nicht ehrlich.