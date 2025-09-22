Warum der Hass des Donald Trump uns alle angeht

Viele Menschen hören kaum noch hin, wechseln das Programm oder wischen auf dem Smartphone weiter, wenn es in den Nachrichten um die USA geht. Zu bizarr der Personenkult, den Donald Trump um sich selbst inszeniert. Zu beunruhigend die Wut, die er entfesselt. Ganz gezielt, Tag für Tag. Der US-Präsident macht inzwischen keinen Hehl mehr daraus, dass Hass seine politische Botschaft ist, dass er bereit ist, Kritiker mit allen Mitteln mundtot zu machen.

Der Mord an Charlie Kirk als Beginn eines politischen Kreuzzuges?

„Wir sind der Sturm, und unsere Feinde können unsere Stärke nicht begreifen“, drohte sein enger Vertrauter Stephen Miller – wohlgemerkt auf einer Trauerfeier. Der Mord an Charlie Kirk scheint für die aufgestachelten Trump-Anhänger zum Fanal eines politischen Kreuzzuges zu werden. Man werde die Mächte des Bösen besiegen, geiferte Miller. „Sie können sich nicht vorstellen, welche Armee sie in uns allen entfacht haben.“

Panisch warnen die US-Demokraten, ihr Land sei auf dem Weg in eine Diktatur. Paralysiert schauen die Europäer auf ein Amerika, das nichts mehr mit dem Partner zu tun hat, der es so lange war. Die Sehnsucht, all das wegzuwischen, oder nach der Fernbedienung zu greifen, ist menschlich. Doch gerade jetzt gilt es hinzuschauen. Sich klarzumachen, wie verwundbar die Demokratie ist. Auch bei uns. Und wie gefährlich ein destruktiver Politikstil, der Wut und Feindschaft sät, statt das Verbindende zu suchen.

Wenn Wut und Drohungen zum Instrument der politischen Auseinandersetzung werden, bleibt kein Raum für die besten Lösungen. Dann setzen am Ende die Lautesten, die Brutalsten ihren Willen durch. Eine Demokratie zeichnet genau das Gegenteil aus.