Die Ampel lebt noch

Und sie bewegen sich doch. Mit der Einigung auf einen Entwurf für den Haushalt 2025 haben die Ampelparteien die denkbar größte Eskalation gerade noch verhindert – das Auseinanderbrechen ihrer Koalition. Erkauft wird das neue Miteinander mit einem typischen Koalitionskompromiss und ein paar Buchungstricks: hier eine Kindergelderhöhung, da ein paar Zugeständnisse in Form verbesserter Abschreibungsmöglichkeiten an die Wirtschaft, dort frisches Geld für die Forschung und ein paar winzige Korrekturen beim Bürgergeld. Klingt alles vernünftig, verlangt keiner Partei zu viel ab, hätte man mit etwas mehr Einigungswillen aber in dieser Form auch schon deutlich früher und deutlich friktionsfreier aushandeln können.

Die deutschen Finanzprobleme sind hausgemacht

Dass die Koalition den Fuß weiter auf der Schuldenbremse stehen hat, ist die vielleicht wichtigste Entscheidung der nächtlichen Runde und schon ein Wert für sich. In der gegenwärtigen Situation wäre eine sogenannte Haushaltsnotlage, die eine deutlich höhere Kreditaufnahme ermöglicht hätte, nur noch schwer zu begründen gewesen. Nahezu alle großen Volkswirtschaften haben nach der Pandemie und dem Angriff Russlands auf die Ukraine wieder Tritt gefasst, nur Deutschland hinkt noch hinterher.

Diese Probleme aber sind hausgemacht und nicht einfach über das Land hereingebrochen – von der maroden Infrastruktur über die hohe Steuerbelastung bis zur verkorksten Energiewende. Ja, der Staat müsste deutlich mehr investieren – bei jährlichen Steuereinnahmen von annähernd einer Billion Euro haben Bund, Länder und Gemeinden aber kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem.