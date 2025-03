Das Land weiß jetzt, wohin die Reise unter einem Kanzler Merz geht

Kanzler sein, ist nicht so schwer – Kanzler werden umso mehr. Friedrich Merz hat viel versprochen im Wahlkampf, und zeitweise sah es schon so aus, als würde der CDU-Vorsitzende am Ende ein Regierungschef von Gnaden der SPD sein, so in die Defensive gedrängt wirkte er zuletzt. Nach den Sondierungsgesprächen mit den Sozialdemokraten allerdings kann die Union nun vieles von dem einlösen, was sie auf ihrem Verhandlungszettel stehen hatte: Eine Asylwende, die diesen Namen auch verdient, deutliche Korrekturen am Bürgergeld, niedrigere Energiepreise, eine höhere Pendlerpauschale und wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern zum Beispiel. Sogar für einen alten Wahlkampfschlager der CSU fand sich im Sondierungspapier noch ein Plätzchen: die Ausweitung der Mütterrente.

Noch ist nicht alles durchgerechnet, noch wird in den Koalitionsverhandlungen um manches Detail heftig gerungen werden müssen. Zwei Wochen nach der Wahl allerdings weiß das Land jetzt, wohin die Reise unter einem Kanzler Merz geht. Am weitesten ist ihm die SPD dabei bei der Migration entgegengekommen. Schärfere Kontrollen an den Grenzen, Zurückweisungen inklusive, ein massiv reduzierter Familiennachzug und der Verzicht auf umstrittene Aufnahmeprogramme wie das aus Afghanistan: Hier atmet das Sondierungspapier Union pur. Befreit von der Loyalität zu den Grünen, die in der Ampel vieles verhindert hat, konnte die SPD-Spitze der Asylwende allerdings auch ruhigen Gewissens zustimmen: Zwei von drei Wählern der SPD, das belegen Umfragen, denken in Migrationsfragen wie Merz.

Union und SPD müssen zeigen, was sie in Deutschland anschieben können

CDU, CSU und SPD, so scheint es, haben den Warnschuss gehört. Ein durchwachsenes Wahlergebnis für die Union, ein historisch schlechtes für die Genossen: Wenn die politische Mitte nicht noch weiter erodieren soll, muss diese Mitte in den kommenden Jahren zeigen, dass sie dem Land neue Zuversicht, neue Dynamik und ein neues Bild von sich selbst vermitteln kann. Die Ergebnisse der Sondierung, zusammengenommen schon fast ein kleiner Koalitionsvertrag, und das Tempo, das die künftigen Koalitionäre angeschlagen haben, sind ein erster Schritt auf diesem Weg. Und weiß Gott kein kleiner.