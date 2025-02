Bayern zahlt zu viel Länderfinanzausgleich

Solidarität ist ein großes Versprechen – und ein teures obendrein. Mit fast zehn Milliarden Euro hat Bayern im vergangenen Jahr andere, wirtschaftlich weniger erfolgreiche Bundesländer unterstützt. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, verpflichtet das Grundgesetz die Politik doch dazu, in ganz Deutschland möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Ein Instrument dafür ist der umstrittene Länderfinanzausgleich, allerdings eines, das dringend einer Reform bedarf.

Dass Berlin mit dem Geld aus Bayern die Kita-Gebühren abgeschafft und das Deutschlandticket bis vor Kurzem noch für 29 Euro angeboten hat, war sicher nicht im Sinne des Erfinders. Diese Art der Haushaltsführung ist für jedes Geberland, allen voran Bayern, eine Provokation: Ein ärmeres Land leistet sich mit den Milliarden aus dem Finanzausgleich Dinge, die sich ein besser situiertes Land nicht leistet. Dabei will das Grundgesetz eigentlich etwas anderes: Der Finanzausgleich soll die Nehmerländer in die Lage versetzen, die ihnen zugewiesenen Aufgaben auch erfüllen zu können. Eine Gratis-Kita gehört dazu sicher nicht.

Eine politische Lösung wäre besser als eine juristische

Auch deshalb hat Bayern beim Bundesverfassungsgericht gegen den Ausgleich geklagt. Besser als eine juristische Lösung wäre allerdings eine politische: Bund und Länder einigen sich nach der Bundestagswahl auf eine Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen, die den ärmeren Ländern ein Mindestmaß an Sicherheit garantiert, den reicheren aber mehr von dem lässt, was sie erwirtschaften. Auch ein Land, das nach möglichst gleichen Lebensverhältnissen strebt, braucht ein gewisses Maß an Wettbewerb zwischen seinen Regionen.