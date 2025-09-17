Generationengerechtigkeit geht anders

Friedrich Merz findet, „der Generationenvertrag muss neu gedacht werden“ und zwar so, „dass junge Leute dafür nicht zusätzlich belastet werden“. Die Worte, die der Kanzler da in der Generaldebatte des Bundestages wählt, um eine grundlegende Rentenreform in Aussicht zu stellen, sind bezeichnend für den Kurs seiner Regierung: Zwar sollen junge Leute nicht weiter belastet werden, auf Entlastungen brauchen sie aber auch nicht hoffen. Auf eine Rente, mit der sie ihren Lebensabend einmal genießen können, erst recht nicht. Mit Gerechtigkeit hat das wenig zu tun.

Was Merz‘ Regierung für die jungen Generationen bisher bewerkstelligte, ist schnell zusammengefasst: Der Kulturpass, der 18-Jährige dafür entschädigen sollte, dass sie während der Corona-Pandemie brav zuhause herumsaßen, um die Alten nicht zu gefährden – gestrichen.

Statt der Konzertkarte liegt nun bald ein Fragebogen im Briefkasten, ob man denn Lust hätte, das Land auch noch mit dem Gewehr zu verteidigen. Von jungen Menschen wird gerade also vor allem eines: mehr Einsatz gefordert. Nicht zu vergessen: der Schuldenberg, den die Regierung gerade auftürmt und den irgendwann einmal jemand tilgen muss. Auch das wird künftigen Generationen zufallen.

Die Regierung macht vor allem Politik für alte Menschen

Nun will Friedrich Merz also die Rente reformieren. Und zwar „beherzt“, wie er im Bundestag ankündigt. Was dazu im Koalitionsvertrag steht, klingt jedoch maximal halbherzig: betriebliche Altersvorsorge stärken und Anreize schaffen, um noch länger als bis 67 zu arbeiten.

Zudem das Projekt „Frühstartrente“: Für alle Fünf- bis Siebzehnjährigen, die noch zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen, sollen jährlich 120 Euro am Kapitalmarkt investiert werden. Bis zum Renteneintritt könnten so für jeden 20.000 bis 30.000 Euro zusätzlich für den Lebensabend rausspringen – vorausgesetzt, es gibt bis dahin keinen Börsencrash.

Entschieden ist bisher vor allem, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 stabilisiert wird. Dafür hatte sich in erster Linie die SPD stark gemacht. Schließlich müsse „die Boomer-Generation den Lebensabend in Wohlstand genießen können“, sagte Merz am Mittwoch.

Eine echte Reform ginge auch zulasten der jetzigen Rentner

Für junge Menschen bedeutet das zunächst einmal, dass auch ihre Beiträge bis ins Jahr 2031 stabilisiert werden, und zwar auf einem hohen Niveau. Ob sie ihren Lebensabend hingegen auch einmal in Wohlstand genießen können, ist fraglich.

Dass der Kanzler Generationengerechtigkeit herstellen will, hat er glaubhaft vermittelt. An Taten mangelt es bislang. Dafür muss er eine mutigere Reform wagen, wie beispielsweise eine vom Kapitalmarkt gedeckte Aktienrente, für die auch jetzige Rentner Einbußen hinnehmen müssten. Das werden Union und SPD ihren Kernwählern aber kaum zumuten.