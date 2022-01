Boris Palmer bricht mit seiner Partei und tritt nicht mehr für die Grünen an

Plus Der Tübinger OB wird nicht wieder für die Grünen kandidieren. Hintergrund ist das Ausschlussverfahren: Ihm werden Tabubrüche und rassistische Äußerungen vorgeworfen. Zieht es den 49-Jährigen in die Wirtschaft?

Der Internet-Aufruf „palmerbleibtgruen“ mit weit über 600 teils prominenten Unterstützern, die sich für einen Stopp des laufenden Parteiausschlussverfahrens gegen den umstrittenen Grünen-Politiker Boris Palmer stark machten, blieb ohne Wirkung. Gut eine Woche später hat sich Palmer – grüner Oberbürgermeister von Tübingen – nun dazu entschlossen, sich nicht erneut um eine Nominierung als Grünen-Kandidat für die im Herbst anstehende OB-Wahl zu bewerben. Dies teilte der 49-Jährige dem Stadtvorstand der Grünen am Dienstag in einem Schreiben mit.