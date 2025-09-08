Taugt die NRW-Wahl zum Stimmungstest?

Es ist die erste Wahl in Deutschland, seitdem die Regierung von Friedrich Merz im Amt ist: 12,6 Millionen Menschen in seinem Heimat-Bundesland sind am 14. September aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben und zu entscheiden, wer die Plätze in den Rathäusern Nordrhein-Westfalens einnimmt.

Wer vorhatte, die Bedeutung dieser Abstimmung kleinzureden, der wurde vor zwei Wochen eines Besseren belehrt. Sogar der reichste Mann der Welt scheint sich für diese Wahl zu interessieren. Elon Musk warb in einem Post auf der Plattform X für die Kölner AfD. „Entweder wählt Deutschland AfD“, hieß es da, „oder es ist das Ende von Deutschland“. Ist die Kommunalwahl im größten Bundesland also ein erster größerer Stimmungstest für die Regierung Merz? Geht es wirklich um ganz Deutschland, wie Musk sagt?

Politikwissenschaftler sieht Merz auch für Kommunalwahl in Verantwortung

„Kommunalwahlen sind Kommunalwahlen“, beharrt der Kanzler. Die Bundespolitik und auch die Landespolitik werde „nur einen begrenzten Einfluss haben auf die Wahlergebnisse, die wir dann am 14. September und gegebenenfalls zwei Wochen später bei den Stichwahlen hier in Nordrhein-Westfalen sehen“, sagte Merz kürzlich bei seinem Antrittsbesuch bei der NRW-Regierung in Münster.“

Norbert Kersting ist da anderer Meinung. „Natürlich ist die Wahl auch ein Reflex auf die Bundespolitik“, sagte der Politikwissenschaftler der Uni Münster unserer Redaktion. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Kommunal- und Regionalpolitik und findet nicht, dass Friedrich Merz jegliche Verantwortung für ein mögliches Erstarken der Opposition in NRW von sich weisen kann. Dass der Kanzler große Versprechen aus dem Bundestagswahlkampf wie das Festhalten an der Schuldenbremse gleich zu Beginn seiner Regierungszeit wieder abräumte, hielten die Wählerinnen und Wähler ihm und seiner Partei immer noch vor, meint Kersting. „Das merkt die CDU aktuell an ihren Ständen und es wirkt sich nicht unbedingt positiv aus.“

Wer aktuell zu profitieren scheint, ist die AfD. Bundesweit stehen die Rechtspopulisten in Umfragen bei 25 Prozent, in Sachsen-Anhalt, wo nächstes Jahr gewählt wird, gar bei 39 Prozent. In Nordrhein-Westfalen sind die extremen Rechten besonders im Ruhrgebiet stark. In Hagen erreichten sie bei der Bundestagswahl knapp 21 Prozent und in Duisburg gut 17 Prozent. Beide Städte galten eigentlich als SPD-Hochburgen. In Gelsenkirchen lag die AfD mit 24,7 Prozent sogar vor der zweitplatzierten SPD (24,1 Prozent). „Man sieht sehr deutlich, dass es für die SPD auch in ihren klassischen Hochburgen problematisch wird“, sagt Norbert Kersting. „Da wählen viele inzwischen dann eher die Protestpartei, und das ist halt die AfD.“

Ich glaube, es ist falsch, bei jeder Wahl auf die AfD zu schielen. Tim Achtermeyer, Landesvorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen

Unbeeindruckt von Umfragewerten zeigt sich Tim Achtermeyer. „Ich glaube, es ist falsch, bei jeder Wahl auf die AfD zu schielen“, sagte der Grünen-Landesvorsitzende in NRW im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Partei habe in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie „überhaupt keine Ahnung von kommunalpolitischen Themen hat und auch kein Interesse“, sagte Achtermeyer. „Ratsmitglieder sind eher dadurch aufgefallen, dass sie nicht anwesend, schlafend oder uninformiert waren.“ Statt sich mit Verkehrspolitik oder bezahlbarem Wohnraum zu beschäftigen – laut Achtermeyer die größten Baustellen in NRW – versuchten die Rechtspopulisten, das Bundesland mit einem vermeintlichen Kulturkampf zu überziehen. „Da will ich nicht mitgehen.“

Aber auch Tim Achtermeyer nimmt in seinen Gesprächen wahr, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen von der aktuellen Bundesregierung „ermüdet und enttäuscht“ seien. „Dem Gestern nachweinen und das Heute verwalten, statt das Morgen anzugehen“: So beschreibt der Grünen-Politiker den Kurs der Bundesregierung.

AfD kann bei kommunalen Themen nicht punkten

Achtermeyer und Kersting glauben beide nicht an eine flächendeckende Machtübernahme der AfD in den Kommunen. Zwar könne der eine oder andere AfD-Kandidat in der Stichwahl landen, aber einen Bürgermeister- oder sogar Oberbürgermeisterposten werde es für die Partei nicht geben, ist sich Kersting sicher. „Wenn ich Bürgermeister werden will, muss ich von verschiedenen Gruppen wählbar sein, und das ist die AfD einfach nicht.“

Tatsächlich steht die Partei mit elf Prozent in den Umfragen deutlich schlechter da als noch zur Bundestagswahl, bei der die AfD in NRW 17 Prozent holte. Laut Kersting liegt das auch daran, dass die Partei mit ihren Themen im Kommunalwahlkampf nicht punkten kann: „Ob Migranten aufgenommen werden oder nicht, liegt nicht bei den Kommunen“, sagt er. „Da geht es eher um Verkehr, Stadtentwicklung oder Wohnen.“