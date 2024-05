Die Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg stehen an. Worauf Sie beim Stimmen abgeben achten müssen, erfahren Sie hier.

In diesem Jahr stehen viele verschiedene Wahlen in Deutschland an. Neben den Europawahlen finden auch drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg statt. Und auch in Baden-Württemberg wird gewählt. In diesem Jahr finden dort nämlich die Kommunalwahlen statt.

Wie man bei den Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg wählt, lesen Sie in diesem Artikel.

Kommunalwahlen 2024 in BW: Wie wählt man eigentlich?

Spätestens drei Wochen vor dem Wahltermin sollten die Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung per Post erhalten haben. Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, Sie aber dennoch wahlberechtigt sind, sollten Sie sich so schnell wie möglich mit dem zuständigen Wahlamt in Verbindung setzen.

Der Wahlbenachrichtigung liegt im Übrigen auch ein Briefwahlantrag bei. Falls Sie am Wahltag verhindert sind und nicht persönlich im Wahllokal erscheinen können, können Sie so per Post ihre Stimmen abgeben.

Kommunalwahlen 2024 in BW: Wie wird der Stimmzettel ausgefüllt?

Wie die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (lpb) schreibt, wird der Stimmzettel sowie ein Merkblatt etwa eine Woche vor der Wahl per Post an die Wahlberechtigten verschickt. Auf dem Merkblatt steht, wie Sie die Stimmen zu den Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg abzugeben haben.

Hinweis: Wer schon einmal einen Blick auf einen Musterstimmzettel und ein Mustermerkblatt werfen will, kann das auf der Website der lpb tun.

Kommunalwahlen 2024 in BW: Wie gibt man nun Stimmen ab?

Um seine Stimmen bei den Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg abzugeben, hat man der lpb zufolge zwei Möglichkeiten:

Den Stimmzettel ohne Kennzeichnung abgeben: In diesem Fall stecken Sie den unausgefüllten Stimmzettel einer Partei in den Umschlag. So werden die Stimmen auf alle Kandidatinnen und Kandidaten gleichmäßig verteilt. Panaschieren: Möchten Sie die Stimmen unterschiedlich gewichten oder auf Personen unterschiedlicher Parteien verteilen, können Sie panaschieren. Dabei können Sie einer Kandidatin oder einem Kandidaten zwischen 1 und 3 Stimmen geben. Passiert das auf einer Parteiliste, nennt man das kumulieren. Wenn Sie dies auf unterschiedlichen Listen tun, nennt man das panschieren. Wichtig hierbei ist jedoch: Sie dürfen nicht mehr Stimmen verteilen, als Sie abgeben dürfen. Wie viele das sind, steht auf ihren Wahlunterlagen.

Auf der Website der lpb zu den Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg finden Sie Beispiele, wie der Stimmzettel ausgefüllt werden kann.