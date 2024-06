Kommunalwahlen in BW 2024: Öffnungszeiten der Wahllokale

In Baden-Württemberg finden in diesem Jahr neben der Europawahl auch die Kommunalwahlen statt. Wann genau, lesen Sie in diesem Artikel.

In Deutschland stehen in diesem Jahr so einige Wahlen an. Denn neben der Europawahl werden in Thüringen, Sachsen und Brandenburg neue Landtage gewählt.

Doch in Baden-Württemberg stehen 2024 noch andere Wahlen an: die Kommunalwahlen. Dabei werden neue Vertretungen in den Kommunen und Gemeinden gewählt. Für Personen in und um Stuttgart kommt dann auch noch die Wahl der Regionalversammlung hinzu.

Wann die Kommunalwahl 2024 in Baden-Württemberg stattfindet und um wie viel Uhr die Wahllokale öffnen und schließen, lesen Sie in diesem Artikel.

Kommunalwahlen 2024: Wann finden die Wahlen in Baden-Württemberg statt?

Der Termin für die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg ist am Sonntag, 9. Juni 2024.

Damit finden die Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg am selben Tag statt wie die Europawahlen. Für Wahlberechtigte bedeutet das: Sie können an allen Wahlen teilnehmen und müssen dafür nur ein Mal ins Wahllokal oder nur ein Mal Briefwahlunterlagen abschicken.

Kommunalwahlen in BW 2024: Wann haben die Wahllokale geöffnet?

Wer persönlich seine Stimme abgeben will, findet das zuständige Wahllokal auf der Wahlbenachrichtigung, die drei Wochen vor dem Wahltermin bei den Wahlberechtigten eingeht. Zu diesem gehen Wählerinnen und Wähler dann am Tag der Kommunalwahlen in Baden-Württemberg.

Der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zufolge öffnen die Wahllokale am 9. Juni 2024 um 8 Uhr ihre Türen. Bis 18 Uhr können die Berechtigten dann ihre Stimmen abgeben. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Im Übrigen können bei diesem Wahlgang auch gleich die Stimmen für die Europawahl mitabgegeben werden.

Lesen Sie dazu auch

Wer nicht persönlich am Wahltag vorbeikommen kann, hat die Möglichkeit per Briefwahl seine Stimmen abzugeben. Diese müssen allerdings beim zuständigen Wahlamt beantragt werden. Welches Wahlamt zuständig ist, steht ebenfalls auf der Wahlbenachrichtigung.