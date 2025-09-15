Was die Kommunalwahl im Westen für Berlin bedeutet

Es hätte noch schlimmer kommen können für die SPD. Die Sozialdemokraten verlieren etwas mehr als zwei Prozentpunkte gegenüber der NRW-Kommunalwahl von 2020. Die roten Flecken werden zwar weniger, aber es gibt sie noch – in Wuppertal beispielsweise, in Duisburg und in Bochum. Einige Beobachter und Kandidaten hatten im Vorfeld der Wahl einen dramatischen Absturz befürchtet. Der, so viel kann man sagen, ist nicht eingetreten. Also doch alles gut im einstigen Stammland?

Das darf man bezweifeln. Denn das Ergebnis von 2020 war schon ein historischer Tiefstand. Das von 2025 ist nun das schlechteste seit 1946. Und das in einem Land, in dem die SPD einst absolute Mehrheiten holte. Noch immer kommt etwa ein Viertel aller SPD-Mitglieder aus NRW. Doch die Verluste sind ein Symptom für einen sich verfestigenden Trend: Der SPD bricht das Vorfeld weg. Gerade im Westen waren das die Arbeiter in den Betrieben, die Gewerkschaften, die Arbeitervereine. Auch Wähler mit Migrationshintergrund, gerade in Städten wie Gelsenkirchen, wenden sich von der Partei ab.

NRW hat auch Folgen für die Bundespolitik

Wie groß der Einfluss der Bundespolitik auf die Kommunalwahlen dabei ist, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Von der Hand zu weisen sind die Zusammenhänge aber nicht. Das geben auch die Verantwortlichen zu. „Wir haben ein schwieriges politisches Umfeld. Sie kennen die Werte der SPD auch auf Bundesebene“, sagte am Montag der Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch. Die teilweisen Erfolge seiner Partei rechnet er den Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort zu. Wenn man sich anschaue, wie die Bürgermeister abgeschnitten hätten, „dann haben sie sich an vielen Stellen gut auch behaupten können.“ Unklar ist noch, welche Lehren die SPD nun aus dem Ergebnis zieht – auch in Berlin.

In aller Regel führen enttäuschende Wahlergebnisse zu einer Kurskorrektur, zumindest in der Kommunikation, man will sein Profil schärfen. Das kündigte auch NRW-SPD-Chef Achim Post an. Seine Partei habe verstanden, sagte er, ein „Weiter so“ werde es nicht geben. Die Frage ist nur, in welche Richtung der Kurs nun korrigiert wird. In Richtung der Duisburger SPD-Chefin Bärbel Bas, die Reformen beim Bürgergeld kritisch sieht und die Partei links positionieren will. Oder in eine konservative Richtung, wie sie in NRW ausgerechnet der Oberbürgermeister in Bas‘ Heimatstadt Duisburg, Sören Link, vertritt.

Die Neuausrichtung hat auch Folgen für die Zusammenarbeit in der Koalition. Sollten sich die Sozialdemokraten nach links profilieren wollen, könnte dies zu weiteren Reibungen mit der Union führen, vor allem angesichts des versprochenen „Reformherbstes“. Laut Infratest dimap waren die wichtigsten Themen für die Wahl Wirtschaftspolitik und Einwanderung. Zwei Felder also, bei denen Union und SPD in der Vergangenheit über Kreuz lagen. Immerhin: Für ein halbes Jahr stehen erstmal keine größeren Wahlen an. Anlass also, rhetorisch abzurüsten.

Der Koalitionspartner behauptet zwar in NRW den ersten Platz souverän mit einem nahezu gleichen Ergebnis, Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von der CDU gar als „Kommunalpartei Nr. 1“. Aber auch seiner Partei, deren Spitzenpersonal auf Bundesebene zu einem Großteil aus NRW stammt, kommt keine rechte Freudenstimmung auf. „Dieses Ergebnis muss uns zu denken geben, kann uns auch nicht ruhig schlafen lassen“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst am Wahlabend. Denn: Mit fast 15 Prozent hat die AfD ihr Ergebnis fast verdreifacht.

Die AfD erreicht ein wichtiges Ziel

Gerade aus der Union hört man aber auch, man dürfe den Erfolg der AfD nicht überbewerten, NRW sei trotz des Strukturwandels in vielen ehemaligen Arbeiterhochburgen noch lange kein Stammland für die Rechtsaußenpartei. Ganz unrecht haben sie damit nicht. Die AfD liegt mit 15 Prozent deutlich unter dem Bundestrend und schnitt schlechter ab als bei der Bundestagswahl Anfang des Jahres.

Aber die Partei erreicht zumindest ein wichtiges Ziel: sich in den Kommunen und damit im Alltag der Menschen zu etablieren. Durch die „kommunalpolitische Entwicklung“ gibt es jetzt flächendeckend wirklich AfD-Politiker, die ja „sozusagen zum Greifen nahe sind“, sagte schon vor der Wahl der AfD-Kommunalpolitiker Yannick Noe in einem Podcast des rechten Vereins „Ein Prozent“. Das gehört zur Strategie der Partei. Man will „Wurzeln schlagen“ und „Ansprechpartner sein“.

Eine Mehrheit konnte die AfD bisher nirgends erringen. Dort, wo es die Partei in die Stichwahl geschafft hat, dürfte sie es schwer haben. CDU-Landeschef Hendrik Wüst kündigte am Montag bereits an, man werde „die demokratischen Mitbewerber der AfD unterstützen“. Ähnlich äußerte sich die SPD. Jedenfalls hier also herrscht Einigkeit zwischen den Koalitionspartnern.